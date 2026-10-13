El pasar de los años hace que las personas cada vez le brinden más atención a su calidad física y a su estilo de vida relacionado con cómo luce su cuerpo. Ante ello, bajar de peso se ha vuelto un aspecto fundamental para parte de la comunidad, mismas que consideran la caminata uno de los mejores ejercicios de ello.

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De hecho, tanto científicos como entrenadores consideran que la caminata es uno de los ejercicios más infravalorados que hay toda vez que entrena gran parte del cuerpo, por lo que este movimiento puede ser realizado por fisicoculturistas, principiantes e incluso ancianos.

¿Por qué la caminata es uno de los mejores ejercicios?

De acuerdo con información del entrenador personal y director de fitness de MH, Ebenezer Samuel, caminar puede ser un ejercicio muy saludable para un sector de personas, aunque para otros podría no ser suficiente dependiendo de los objetivos y las metas que tengan en mente.

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Recuerda que la clave de los paseos cortos, como de cualquier ejercicio, es la constancia 🚶🙌 #caminar #caminaressalud #walking #caminata #caminaresvida #ejercicio #actividadfisica #salud #pictoline https://t.co/jY045IqAKz — pictoline (@pictoline) August 17, 2025

Samuel explica que el ejercicio y la actividad física no son sinónimos, y es ahí en donde se debe partir para conocer la importante de la caminata como uno de los ejercicios principales de las personas. Por tal motivo, explica que todo depende del orden de los objetivos que deseas completar.

Lo que es un hecho es que ambas actividades tienen como objetivo el aumento de la fuerza o la mejora de la actividad aeróbica e, incluso, en distintos casos el crecimiento muscular. Por tal motivo, la caminata es importante para todos los grupos, aunque es más o menos esencial para distintos grupos de acuerdo con sus objetivos.

¿Cuántos pasos debo dar al día para bajar de peso?

Una vez con el contexto explicado, la Inteligencia Artificial Google Gemini recomienda realizar entre 8,000 y 10,000 pasos al día para buscar la reducción de peso, aunque esta actividad debe combinarse con un déficit de calorías a través de los alimentos y bebidas que se consuman.