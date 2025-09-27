deportes
Noticias
Azteca Deportes
Box Azteca
El Campeón indiscutido de los pesos completos reta a Jake Paul

Oleksandr Usyk, campeón mundial indiscutido en la categoría de los pesos completos le mandó un mensaje retador al famoso youtuber Jake Paul ¿Habrá combate?

Iván Alfie
Box Azteca
El famoso youtuber Jake Paul podría tener un nuevo rival arriba del ring, a poco más de un mes de su pelea de exhibición frente al tres veces campeón del mundo, Gervonta Davis, el campeón indiscutido en los pesos completos, Oleksandr Usyk, le respondió a través de redes sociales.

Todo inicio cuando Paul señaló sus planes en 5 años, como ser campeón mundial de boxeo, ganar un Oscar, vencer a Usyk, pelear en la luna y ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos.

Te podría interesar: Histórico luchador mexicano invita a actor a hacer una función de lucha libre en Iztapalapa; ¿cuándo sería?

Jake Paul vs Oleksandr Usyk

El peleador ucraniano no tardó en responder; “Buen plan, Jake Paul, pero yo no estoy aquí para quedar en quinto lugar, sino para ser el primero. Pronto, terminaré mi carrera en el boxeo, y después te estaré esperando en el ring. Veremos si tienes valor o solo buscas atención”, señaló en su cuenta de X.

Con 38 años Usyk se encuentra recuperándose de una lesión en la espalda, se espera que defienda sus cinturones contra el vencedor del duelo entre Joseph Parker y el británico Fabio Wardley, que se llevará a cabo el 25 de octubre en el O2 Arena de Londres.

Te podría interesar: ¡GRANDES NOTICIAS! La NFL anuncia juegos fuera de los Estados Unidos

Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

