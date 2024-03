‘Venado’ López, inquieto por una posible pelea ante Oscar Valdez

El boxeador mexicano y campeón de peso pluma Luis Alberto Venado López, está ganando prestigio luego de su tercera defensa exitosa, con la cual las bolsas van en aumento, los rivales y escenarios van siendo de mayor calibre.

Con las victorias, Venado también tiene mejores oportunidades de negociar con rivales y su voz va pesando más.

Así, Venado López tiene la mira hacia dos rumbos, uno de estos llamado Oscar Valdez, ex campeón pluma y superpluma.

Te podría interesar: Canelo Álvarez hace una importante declaración en sus redes sociales

Resumen: Luis Alberto ‘Venado’ López vs Reiya Abe | Box Azteca

Venado López menciona a Valdez como posible rival



El peleador de 30 años, que noqueó a Reiya Abe en Nueva York en otra buena presentación, emitió el nombre de Valdez como posible contrincante.

“Como he estado diciendo, para mí sería grandioso unificar. Pero también me gustaría tener una pelea en las 130 libras, si me ponen al ganador de Oscar Valdez y Liam Wilson, eso sería estupendo”.

En la división pluma, los campeones son Rey Vargas por el Consejo Mundial de Boxeo, y Rafael ‘Divino’ Espinoza por la Organización Mundial de Boxeo.

Con este triunfo, ‘Venado’ puede pensar seriamente en una contienda de este tipo, aunque como lo dijo, ya lanza un guiño a los suplerplumas, para medirse ante un pugilista con más trayectoria, cartel y ex campeón, como lo es Valdez.

Te podría interesar: Jaime Munguía, emocionado en sus redes sociales junto a Freddie Roach

TOPRANK

¿Cuándo pelea Oscar Valdez en contra de Liam Wilson?

Oscar Valdez se verá las caras el 29 de marzo ante Liam Wilson, en una pelea que lo pueda encaminar de nueva cuenta a un título del mundo.

A ambos boxeadores, Vaquero Navarrete les ganó, pero el monarca de la OMB en los superplumas subirá a los ligeros para pelear ante Denys Berinchyk para poder ganar el vacante de la OMB.

De ese modo, si Vaquero resulta campeón, podría dejar vacante el de los superplumas, y ahí apuntaría Oscar Valdez y al parecer, también Venado López.

Te podría interesar: Mayweather lanzó inesperado mensaje para Canelo Álvarez