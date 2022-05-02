Resumen: Óscar Valdez vs Shakur Stevenson

El boxeador mexicano Óscar Valdez cayó ante el norteamericano Shakur Stevenson por decisión unánime, siendo despojado de su campeonato en la división de los superpluma y perdiendo el chance de ser campeón unificado. Además de perder el invicto en su carrera.

Esta pelea comenzó bastante pareja, con buenas combinaciones por parte de ambos peleadores pero la realidad es que Shakur Stevenson fue un poco mejor en cada asalto, pues ese ligero detalle fue lo que lo llevó a la victoria.

Los rounds fueron pasando, los jueces se estaban orientando del lado del norteamericano y pese a que Óscar Valdez buscó cerrar muy fuerte y buscar el KO, su contrincante no le dio ninguna ventaja, llegando al final de los 12 asaltos.

Shakur Stevenson gana con gran ventaja en las tarjetas

Con un puntaje final de 118-109, 118-109 y 117-110 en favor de Shakur Stevenson, el norteamericano no sólo se mantiene invicto dentro de la división de los superpluma, sino que también se consagra como campeón unificado, al obtener los cinturones del CMB y OMB.

