Campeones del boxeo se encaminan a la unificación | A Raspar la Lona

El mundo del boxeo ha entregado en los últimos días, capítulos que pasarán a la historia, como el triunfo en Australia Devin Haney, la victoria de Naoya Inoue y el terrible fallecimiento de Simiso Buthelezi.

Devin Haney venció en Australia

El estadounidense se empleó a fondo en el Estadio Marvel en contra de George Kambosos, quien era monarca de peso ligero por la Organización Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

En un duelo que realmente brindó pocas emociones, Haney dio cuenta por decisión unánime y despojó a Kambosos de sus cetros siendo un nuevo campeón indiscutido en los ligeros.

Inoue noqueó a Donaire en Japón

El martes muy de madrugada, el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo se despachó en dos episodios al titular del Consejo Mundial de Boxeo Nonito Donaire en la división de los gallos.

Con esa victoria alzó la mano para ir por el cetro restante, el de la OMB y ser campeón indiscutido, planes que otros pugilistas también desean, como Josh Taylor o Usyk.

Tragedia en el boxeo mundial

El mundo del boxeo vivió un momento lamentable el miércoles, cuando se reportó que Simiso Buthelezi, falleció tres días después de una pelea en la que participó el domingo y que le ocasionó una hemorragia cerebral.