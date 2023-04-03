Los directores técnicos candidatos a dirigir al Chelsea

Tras la derrota, en Stamford Bridge, por diferencia de dos goles ante Aston Villa, la directiva del Chelsea confirmó la salida de Graham Potter, quien tomó el puesto de director técnico cuando Thomas Tuchel salió del conjunto londinense. Ahora, el club seis veces campeón de la Premier League y dos veces de la UEFA Champions League ha empezado la búsqueda de su nuevo timonel.

Actualmente, Chelsea se ubica en la onceava posición de la Premier League con 38 puntos tras 10 victorias, ocho empates y 10 derrotas, y a 11 unidades de los puestos de europeos; igualmente, se mantiene con vida en la UEFA Champions League y enfrentarán al Real Madrid en los cuartos de final.

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Los candidatos para ser nuevo director técnico del Chelsea

Julian Nagelsmann

De acuerdo a diversos reportes, entre ellos Fabrizio Romano, apunta que Julian Nagelsmann es el principal candidato para ocupar el puesto en el banquillo del Chelsea tras la salida de Graham Potter. Recientemente, el entrenador alemán dejó de ser entrenador del Bayern Múnich, por lo que se encuentra disponible para llegar al conjunto londinense.

Mauricio Pochettino

Igualmente, Mauricio Pochettino es un candidato para ser director técnico del Chelsea. En su experiencia en la Premier League mantuvo al Tottenham en los primeros puestos de la clasificación general y llegó a la final de la UEFA Champions League en la campaña 2018-2019; sin embargo, desde su salida del equipo londinense, el entrenador argentino no ha dirigido a otros equipos.

¡Se fue! 😱😱



El Chelsea ha lanzado un comunicado a través de redes sociales en el cuál anuncian la salida de Graham Potter como director técnico del club.#Chelsea #GrahamPotter pic.twitter.com/2DxdasnFFx — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 2, 2023

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Rúben Amorim

Finalmente, otros reportes posicionan a Rúben Amorim, actual entrenador del Sporting de Lisboa como uno de los candidatos para ser el nuevo entrenador del Chelsea. Con el conjunto de la primera división del futbol portugués, el entrenador lusitano ha ganado 26 partidos de los 42 disputados en la presente campaña. Además, fue campeón de la liga en la temporada 2020-2021.