Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Premier League sitio.png
QUIERO VER
Fútbol

Los directores técnicos candidatos a dirigir al Chelsea

Chelsea anunció la salida de Graham Potter como director técnico y, ahora, la directiva busca al candidato ideal para ocupar el banquillo del equipo londinense

Chelsea FC

Escrito por: Ricardo Albarrán

Tras la derrota, en Stamford Bridge, por diferencia de dos goles ante Aston Villa, la directiva del Chelsea confirmó la salida de Graham Potter, quien tomó el puesto de director técnico cuando Thomas Tuchel salió del conjunto londinense. Ahora, el club seis veces campeón de la Premier League y dos veces de la UEFA Champions League ha empezado la búsqueda de su nuevo timonel.

Actualmente, Chelsea se ubica en la onceava posición de la Premier League con 38 puntos tras 10 victorias, ocho empates y 10 derrotas, y a 11 unidades de los puestos de europeos; igualmente, se mantiene con vida en la UEFA Champions League y enfrentarán al Real Madrid en los cuartos de final.

Te puede interesar: Lo que tendría que pagar el Newcastle por Edson Álvarez

Los candidatos para ser nuevo director técnico del Chelsea

Julian Nagelsmann

De acuerdo a diversos reportes, entre ellos Fabrizio Romano, apunta que Julian Nagelsmann es el principal candidato para ocupar el puesto en el banquillo del Chelsea tras la salida de Graham Potter. Recientemente, el entrenador alemán dejó de ser entrenador del Bayern Múnich, por lo que se encuentra disponible para llegar al conjunto londinense.

El Bayern está abierto a negociar con cualquier club para dejar salir a Julian Nagelsmann con el fin de ahorrar su salario hasta 2026. No hay problema al respecto. 🔵🇩🇪 #CFC Nagelsmann, también abierto a discutir un proyecto a largo plazo con el Chelsea. Ningún club a club habla sobre compensación todavía, en esta etapa.

Mauricio Pochettino

Igualmente, Mauricio Pochettino es un candidato para ser director técnico del Chelsea. En su experiencia en la Premier League mantuvo al Tottenham en los primeros puestos de la clasificación general y llegó a la final de la UEFA Champions League en la campaña 2018-2019; sin embargo, desde su salida del equipo londinense, el entrenador argentino no ha dirigido a otros equipos.

Te puede interesar: Lionel Messi y Karim Benzema hacen historia en la Champions League

Rúben Amorim

Finalmente, otros reportes posicionan a Rúben Amorim, actual entrenador del Sporting de Lisboa como uno de los candidatos para ser el nuevo entrenador del Chelsea. Con el conjunto de la primera división del futbol portugués, el entrenador lusitano ha ganado 26 partidos de los 42 disputados en la presente campaña. Además, fue campeón de la liga en la temporada 2020-2021.

Tags relacionados
Chelsea FC (Pertenece a Premier League)

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP