Canelo Álvarez se desvive por los Rojinegros del Atlas

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez asistió el jueves por la noche al Estadio Jalisco para apoyar a los Rojinegros del Atlas en el juego de ida de la Final de los tapatíos ante los Tuzos del Pachuca, y en diversos momentos, quiso subrayar su afición por el equipo que tiene latente la conquista del bicamepeonato.

Canelo Álvarez indicó el lunes pasado en el marco del torneo No Golf No Life, que tenía la intención de asistir al Jalisco para ver la Final de Atlas vs Pachuca, y finalmente logró su cometido, llegando como la gran personalidad y estrella invitada al duelo en el Estadio Jalisco.

Reitera Canelo que le va al Atlas

El pugilista Canelo Álvarez a su arribo, indicó que es seguidor del Atlas y que estaría apoyando al equipo en la Final.

“Vamos a ganar, vamos a ganar. Soy Atlista. Nunca le he ido a un equipo pero ahora soy Atlas”, comentó el boxeador, quien llamó la atención de todos los seguidores del equipo rojinegro.

Saúl estuvo en el palco, le dieron dos camisetas del equipo, la de la temporada actual y la conmemorativa por el campeonato, portando las dos en diferentes momentos del encuentro.

Canelo Álvarez bajó a la cancha al medio tiempo del juego Atlas vs Pachuca

Durante su visita al campo luego de los primeros 45 minutos del juego, Canelo Álvarez explicó que apoya al Atlas y que le complace haber podido estar en ese momento.

Muy orgullo de que estén jugando a este nivel, y para darle resultados a toda su afición que siempre los han apoyado. Reitero mi apoyo, pude venir y estamos acá al cien por ciento”, sentenció.

¿Qué viene para Canelo Álvarez?

El boxeador anunció una pelea ante Gennady Golovkin para el 17 de septiembre, pleito en el que pondrá en juego sus cetros de peso supermediano en una sede aún por determinarse.

Canelo no tarda mucho para regresar al gimnasio y ponerse a trabajar para este combate que consumará la trilogía entre él y el kazajo GGG.