Así ha evolucionado Canelo Álvarez a través de los años

Uno de los mejores boxeadores del mundo está de fiesta, pues Canelo Álvarez cumple 32 años este lunes 18 de julio; haremos un repaso a través de los años para ver cómo ha evolucionado y todo lo que ha logrado.

Saúl Álvarez está en la lista de los mejor libra por libra, además de que ostenta una marca impresionante y un sinfín de títulos conquistados, por lo que este reconocimiento es obra de todo su trabajo y esfuerzo.

Te recomendamos: ¡Brutales! 5 grandes peleas en la carrera de Canelo Álvarez

Canelo Álvarez, su evolución por el paso de los años

El boxeador oriundo de Guadalajara, Jalisco, debutó como profesional el 29 de octubre del 2005, día en que también sumó su primer KO a su historial, por lo que desde entonces ya podíamos prever el poder que ostentaría en sus puños.

Con el paso de los años ha enfrentado a muchos buenos rivales, entre los que destacan Matthew Hatton, Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Shane Mosley, Julio César Chávez Jr, Sergey Kovalev y por su puesto, Gennady Golovkin, con quien tendrá su pelea de trilogía.

Te podría interesar: Canelo cumple 32 años, consolidado como uno de los mejores boxeadores del mundo

Además de esto, Canelo Álvarez ha hecho historia como campeón mundial, pues no sólo se consagró en 4 divisiones distintas, sino que es monarca unificado, hito que muy pocos pueden alcanzar. ¡Feliz cumpleaños, Saúl!

