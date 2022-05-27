¿Canelo vs Golovkin 3 tiene que terminar en KO? | A Raspar la Lona

En el nuevo capítulo de A Raspar la Lona, Rafa Ayala y César Castro, debaten sobre los temas más recientes en el mundo del boxeo, incluida la reciente pelea revelada de Canelo Álvarez ante Gennady Golovkin, que sucederá el 17 de septiembre.

La pelea aún no tiene sede, pero podría ser en Las Vegas o en Texas, sitios en los que ya se ha presentado y en las que es éxito rotundo, por lo que podría elegir como la sede de su pleito ante Golovkin en este mes de septiembre.

Canelo Álvarez tendrá su tercera reyerta ante el kazajo y parece que para que no haya dudas de quién es el mejor, el nocaut es obligatorio, aunque también una guerra por 12 rounds parece un gran atractivo, en el combate en el que el tapatío expone sus títulos del CMB, FIB, OMB y AMB de las 168 libras.

La división de los ligeros, intensa en la actualidad

Una de las divisiones más intensas, es la de los ligeros, en donde pelea Pitbull Cruz, Gervonta Davis, Rolando Romero, Ryan García y otros pugilistas de alto calibre.

Devin Haney es campeón y buscará la unificación ante Kambosos en próximos días, y es una de las reyertas que más llama la atención, por lo complicada de la categoría.

Ahí emerge, aunque aún a lo lejos Omar Pollo Aguilar quien pelea el sábado 28 de mayo ante Alfredo Blanco.

