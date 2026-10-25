Cardio o dieta para bajar de peso; ¿qué estrategia es mejor para adelgazar y por qué?

Comienza la cuenta regresiva para el término de un año más y, precisamente, es este cierre el que ha llenado de enjundia y dinamismo a muchas personas que tienen como objetivo principal bajar de peso para mostrar un cuerpo reluciente en las fiestas decembrinas.

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Ante esta situación, son muchos los cuestionamientos detrás de qué tan importante es el cardio para bajar de peso y si, a su vez, este ejercicio es mejor y más práctico que la dieta para perder esos kilos que tienes de más en el cuerpo. Ante ello, no está de más conocer todos los detalles al respecto.

¿La dieta es mejor para bajar de peso que hacer cardio?

De acuerdo con información del portal Infobae, diversos estudios científicos inclinan la balanza en favor de la dieta para bajar de peso sobre el cardio, y lo anterior deriva principalmente de que controlar la comida, en esencia, ayuda a tener un déficit calórico mucho más eficiente.

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5 formas rápidas de PERDER músculo (la mayoría lo hace sin darse cuenta). 1. Cardio excesivo. https://t.co/wUUhuh6QPB — Justnx (@improvingnox) October 20, 2026

Básicamente, reducir la ingesta de calorías al día funge como la alternativa más directa para bajar de peso, pues los cambios de alimentación son benéficos para quienes desean perder grasa corporal toda vez que las calorías que se consumen tienden a subir kilos.

¿Cuál es la mejor dieta para bajar de peso?

La fuente antes mencionada indica que la mejor dieta es aquella que te entregue un experto en la materia de nutrición, aunque en esencia este tipo de alimentación debe conllevar una serie de proteínas que eleven el gasto energético en el proceso de la digestión, hecho que te ayuda a adelgazar.

Del mismo modo, los amantes del mundo fitness recomiendan que, aunado al proceso de la dieta, es necesario realizar actividad física para que el cuerpo comience a marcar partes musculares como los bíceps, los tríceps y la espalda, mismos que son esenciales en el buen ver corporal.