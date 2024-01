¡Te hablan Xavi! Al técnico Carlo Ancelotti la presión le hace los mandados

El técnico italiana Carlo Ancelotti, entrenador del equipo Real Madrid, declaró que entiende la decisión tomada por Xavi Hernández en dejar su puesto como técnico del Barcelona al terminar esta temporada, aunque evitó profundizar sobre el caso.

Ancelotti justificó su decisión en la presión que sufre en el banquillo del equipo azulgrana, aunque sí aseguró que entiende la decisión que tomó su compañero de profesión.

El italiano señaló que no quiere que se establezcan “comparaciones” sobre el caso de Xavi y el suyo.

Fernando Gago habla del tiempo de recuperación de Chicharito

Ancelotti no quiere comparaciones con Xavi Hernández

“No quiero que alguien haga comparaciones. Respeto mucho lo que ha dicho Xavi, como respeto mucho al resto de mis colegas. Tenemos un trabajo fantástico, con presión, es normal. Mi primer pensamiento es respetar a todos, a sus palabras y a sus pensamientos”, apuntó Ancelotti.

“No quiero que se hagan comparaciones. Respeto su pensamiento y sus decisiones. Y ya está”, adjuntó.

Ancelotti valoró su experiencia personal con el manejo de la presión, recordando sus inicios y no apuntando a ninguno de los grandes banquillos en los que ha dirigido en su exitosa carrera deportiva.

“Lo que puedo decir a nivel personal, es que donde he sentido más presión en mi carrera es al principio, en Segunda División en Italia, me costaba manejar el estrés. Le dije a mi asistente que no llegaba hasta el año 2000, y ya es 2024. Poco a poco te acostumbras a la presión que tienes. La presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo”, declaró.

La renovación de contrato de Luka Modric

Por otro lado, el técnico merengue habló sobre la renovación del jugador croata Luka Modric que termina al finalizar la temporada.

“Como he dicho, Modric es una leyenda del futbol y del Real Madrid. Las decisiones para las próximas temporadsa las tiene que tomar él”, dijo en la conferencia de prensa.

Además, Ancelotti explicó de nuevo cómo es su gestión con Modric, quien no ha participado en los dos últimos encuentros, y ni siquiera salió a calentar.

“Yo puedo tener en cuenta que un jugador joven como puede ser Arda Güler que se caliente porque no juega, y no pasa nada; pero no puedo hacerlo con Modric que tiene 38 años, que ha ganado cinco ‘Champions’ y que es una leyenda”, finalizó.