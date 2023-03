Rafael Nadal anuncia su baja de Indian Wells y Miami

El tenista español Rafael Nadal confirmó este día que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco en el segundo, el de Miami, por la lesión que arrastra desde el mes de enero.

“Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano”, escribe Rafael Nadal en su cuenta de Twitter.

El 22 veces campeón de torneos del Grand Slam, que no ha competido desde que cayó en segunda ronda del Abierto de Australia, cuando se agravó un problema de cadera, comenzó rehabilitación y fisioterapia según las indicaciones de los médicos.

“Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Preparándome para volver en las mejores condiciones”, añadió Nadal.

A comienzos de febrero, Rafael Nadal anunció que no podría jugar por lesión una exhibición que tenía prevista para el 5 de marzo en Las Vegas (EE.UU.) frente a su compatriota Carlos Alcaraz.

Rafael Nadal años es tricampeón en Indian Wells

El español de 36 años es tricampeón en Indian Wells, 2007, 2009 y 2013, y ha llegado a la final de Miami en cinco ocasiones pero nunca ha ganado el título.



Indian Wells, primer ATP 1.000 de la temporada se disputará del 8 al 19 de marzo en el desierto californiano, y el ATP 1.000 de Miami, se jugará del 22 de marzo al 2 de abril.

“Deseamos que Rafa continúe recuperándose y esperamos verlo de regreso en el BNP Paribas Open el próximo año”, dijo el director del torneo de Indian Wells, Tommy Haas, en un comunicado.

Rafael Nadal, que iguala al tenista serbio Novak Djokovic en cantidad de Grand Slam ganados, espera estar en condiciones para disputar el Roland Garros.