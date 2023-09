Carlos Alcaraz “acecha” a Roger Federer en el US Open

Carlos Alcaraz prolonga su camino por el US Open 2023 con un paso firme y repleto de confianza, que le mete en los cuartos de final de un torneo en el que está sintiéndose muy cómodo. Impuso su autoridad ante un Matteo Arnaldi que se vio sobrepasado de forma irremediable.

Alcaraz busca levantar el US Open de forma consecutiva. Solo Federer logró en 2008 revalidar su título conquistado en 2007. Desde entonces, ninguno de los que han ganado el torneo han sido capaz de defender la corona, y eso incluye a Novak Djokovic y a Rafael Nadal.

"Sinceramente, no he sentido nada diferente al llegar aquí. Intento no pensar que soy el campeón defensor. Me centro en mi juego y lo que tengo que hacer en pista. Nada me importa más que jugar a mi nivel y ser feliz con la manera en la que juego. Eso es lo único que me importa. Toda la presión que la gente me quiere poner encima, la echo fuera. La elimino de mi cabeza y me centro en mi juego”, dijo el murciano.

También se animó a hablar sobre el próximo rival en el Grand Slam de Nueva York.

“Creo que, cuando salió el cuadro, todo el mundo quería que se repitiera mi duelo con Sinner, por lo que sucedió el año pasado. Ha sido uno de los mejores partidos que he jugado en mi carrera. Si me enfrento a él, será muy duro. Creo que, cuando nos enfrentamos, los dos nos presionamos al límite. Aumentamos nuestro nivel al máximo. Me encanta jugar contra él, siempre son bonitas batallas. Sea el que sea mi rival, va a ser unos cuartos de final muy duros”, mencionó Alcaraz.

Finalmente, se refirió al vendaje de sus piernas.

“Jugar un Slam es muy duro. Juegas varios partidos muy duros en dos semanas. Es normal sentir algo de dolor en el cuerpo y debes prevenir. No es nada serio, es solo prevención. Sentí algo de dolor en la pierna izquierda, pero como digo, no es importante”, sentenció Carlos.

