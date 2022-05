Me gustaría ser como Alcaraz: Stefanos Tsitsipas

El tenista griego Stefanos Tsitsipas no reparó en halagos al español Carlos Alcaraz, flamante campeón del Abierto de Madrid, del que dijo que “es una fuente de inspiración” y que le “gustaría ser como él”.

“Alcaraz es una fuente de inspiración para mí, me gustaría ser como él. Ya lo está haciendo muy bien y sé que todavía puede crecer más. Los resultados demuestran que ahora es uno de los jugadores más fuertes del mundo”, declaró Tsitsipas en rueda de prensa en el Foro Itálico.

"(Alcaraz) Su tenis es impresionante, lleno de energía en cada golpe. Es muy rápido y tiene unos reflejos impresionantes, incluso en la lectura de situaciones de juego. Tiene hambre, como se suele decir en estos casos, y seguro que también sabrá gestionar las responsabilidades que tendrá a partir de ahora”, añadió el griego.

Campeón del Masters 1000 de Montecarlo, imponiéndose en la final al español Alejandro Davidovich-Fokina, Tsitsipas se presenta como uno de los candidatos a levantar el trofeo en Roma.

“En Madrid tuve que lidiar de nuevo con un problema en la rodilla, quizás por el tipo de tierra batida. Ahora toca volver a jugar al nivel del mar, donde sé que estoy más a gusto. Entre Roma y Montecarlo no hay mucha diferencia en cuanto a las condiciones de juego. Todavía no he tenido el privilegio de ganar este torneo y estoy deseando que llegue el momento de jugar”, sentenció.

Djokovic habla de Alcaraz

Novak Djokovic aprovechó para hablar con gran respeto de Carlos Alcaraz. Para el número 1 del mundo, el español es actualmente el jugador más consolidado del circuito ATP y considera que tiene mucho futuro por delante.

“Carlos es especial, está rompiendo muchos récords como adolescente, ganando dos Masters 1000 este año y un par de ATP 500. Hasta ahora es el mejor jugador del mundo, sin duda, solo hay que mirar sus resultados este año. La forma con la que está lidiando con la presión, como se vio en nuestro partido de hace unos días, lo tranquilo que estuvo todo el rato, fue impresionante. Se merecía ganar el trofeo”, dijo el número 1 del mundo.

