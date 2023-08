Vela revela dónde jugará y manda mensaje al ‘Chucky’ Lozano

Alrededor de Carlos Vela, siempre existen rumores. Cada ventana de fichajes, se especula sobre un posible salto a la Liga BBVA MX, un poco probable regreso a Europa y, con base en su escasa pasión por el futbol, un potencial retiro de las canchas.

Por ahora, el atacante del LAFC tiene claro hasta cuándo jugará en Los Ángeles, según dejó ver en conferencia de prensa.

Carlos Vela jugará por lo menos un año más

“Voy a jugar otro año por lo menos, seguro, ¿dónde? no lo sé, tengo contrato hasta diciembre, pero después, no tengo contacto con ningún equipo hasta ahora, así que todavía no puedo decir dónde voy a estar, pero, mientras esté aquí, daré lo mejor y haré todo por este club”, respondió, al ser cuestionado sobre su fututo y continuidad en California.

Recientemente, ha tomado fuerza una versión que coloca a Hirving Lozano en el mismo equipo que Vela y, preguntado al respecto, la ‘Hiena’ le envió un mensaje a ‘Chucky'.

“Espero que tome la mejor decisión para su carrera, para su vida y, si es aquí, pues mejor. Sé que es un jugador que todavía está en Europa y que seguramente tendrá muchas opciones, así que, como digo siempre, desearle que sea lo mejor para él, para su familia, para su futuro y, después, apoyarlo a donde vaya”, apuntó.

En la antesala de hacer su debut en la Leagues Cup, el capitán angelino aseguró que no disputar la primera fase del torneo le ha dejado sensaciones buenas a la escuadra que lidera.

“Bien, tuvimos unos días de descanso de no entrenar, para poder desconectar después de una racha de muchos partidos y eso, obviamente, en lo físico, pero sobre todo en lo mental, ayuda mucho y recargar las pilas para volver con ganas de competir, de poder ganar, así que eso es bueno para el grupo, lo tomo como algo positivo y preparados para empezar el torneo”, explicó.

Este miércoles 2 de agosto, el LAFC se medirá a los Bravos de Juárez y Vela tiene claro que la etiqueta de favoritos es garantía de nada.

“Sabemos que Juárez viene de buenos resultados, vencieron a Austin por un marcador amplio, hay equipos que vienen con la confianza muy alta y eso es peligroso. Eso hace que confíen mucho en lo que pueden hacer, como vencernos, pero creo que el equipo se ha preparado bien y está con muchas ganas de poder iniciar este torneo y aprovechar la localía, vamos a buscar la intensidad y ese ritmo alto para poder llevar el partido nuestro terreno”, sentenció.

