¿Carlos Vela para el mundial de 2026? Esto revela su ex director técnico

El bombardero de Los Ángeles FC, Carlos Vela es una completa figura de la MLS y del LAFC, la temporada pasada como capitán levantó su primer titulo de liga con su club y consagró una de las carreras más brillantes que ha tenido liga estadounidense. En total el futbolista mexicano registra un total de 80 goles con la camiseta angelina por lo que su fichaje ha sido uno de los grandes aciertos de la liga.

El mexicano fue titular en el primer capítulo que disputó el LAFC ante León en la Final de ida de la Liga de Campeones de la Concacaf, un resultado que su club rescató sobre el final para poner el 2-1 y cerrar todo en casa y pelear por un boleto para el Mundial de Clubes, un escenario que Carlos Vela buscaría agregar a su vitrina. Su actual rendimiento con el club ha llamda la atención de uno de sus ex entrenadores.

¿Jugará Carlos Vela el siguiente mundial de 2026?

El rendimiento de Carlos Vela en la MLS ha sido superlativo, el futbolista se ha comprometido con su club y ha logrado una historia muy prolífica desde su llegada, algo que convence a Jesús Ramírez (ex técnico de La Hiena en la Selección Mexicana), para que pueda jugar la Copa del Mundo en 2026: “Tranquilamente podría jugar el Mundial 2026, si él quisiera, porque tiene calidad”, afirmó en entrevista para ESPN, sabiendo cuánto tiempo más puede jugar a buen nivel por ser un jugador inteligente dentro del terreno de juego.

Es sabida la decisión de Carlos Vela de no participar más en la Selección Mexicana, dado que ha optado por darle más salida a los jóvenes dentro del equipo, aunque principalmente se relaciona con el hecho que ha sido un futbolista que siempre pondera su felicidad como persona sobre cualquier cosa.

“La verdad no tenemos muchos como él y como que no hay mucho que recriminar; al contrario, es para decir ‘¡qué padre que está con tal o cual club y qué bueno que se puso nuestra playera. A veces somos bien cañones para valorar al mexicano y venos más cosas de la gente de fuera. Somos bien rudos con los de México. A veces nos excedemos y hay que ser equilibrados. Somos muy crueles con el mexicano”, sentenció el director técnico.

Posible llegada de Carlos vela a la Liga MX

“Nunca he dicho que sí o que no voy a jugar (en Liga MX), ahora estoy aquí en Los Ángeles, estoy muy contento, pero sabemos que todo puede pasar, que siempre se debe estar abierto a escuchar cualquier opción, decidir lo que sea lo mejor para mi familia, sea aquí o en México. No pienso en quiero o no quiero regresar, para mí lo más importante es ver qué lugares hay y en cuáles puedo seguir disfrutando del futbol”, comentó Carlos Vela en conferencia, abriendo un sin fin de especulaciones sobre su futuro en la Liga MX.

A lo que Jesús Ramírez consideró que sería atractivo para el bombardero, culminar su carrera en nuestra liga: “No ha vivido la experiencia de la liga mexicana y quizá le pueda ser atractivo para terminar su carrera. No es cuestión de dinero, aunque sabemos que el futbol es profesional, pero él antes de la parte económica siempre opta por lo que lo haga sentirse bien, a gusto y estando a gusto ya lo demás viene de alguna forma”, consideró.