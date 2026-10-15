Carmen Lanchares, experta en longevidad: “Si algo me quita el sueño no son las arrugas ni los años, sino perder el control de mi mente, olvidar lo que soy, a quienes me rodean, cómo se sujeta una cuchara o para qué sirve un sombrero”

Así como Carmen Lanchares ya ha dado algunos consejos de longevidad como entrenar fuerza, en esta ocasión puso el foco en uno de los mayores temores asociados al paso de los años: perder las capacidades cognitivas. Ella es periodista, exdirectora de belleza de Vogue España y autora del libro El tiempo a nuestro favor: la ciencia de la longevidad.

Mientras otros especialistas en longevidad hacen énfasis en la alimentación, Lanchares advierte que preservar la salud del cerebro también es fundamental para mantener la autonomía y la identidad. Su preocupación va más allá de las arrugas o la edad: apunta al deterioro cognitivo y a cómo puede afectar tanto a quien lo padece como a su entorno.

|Foto: IG @lanchig

La explicación de la curiosa frase de Carmen Lanchares

“Si algo me quita el sueño no son las arrugas ni los años, sino perder el control de mi mente, olvidar lo que soy, a quienes me rodean, cómo se sujeta una cuchara o para qué sirve un sombrero”, escribió Lanchares en su libro.

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La periodista explicó que el aumento de la esperanza de vida también ha puesto en primer plano el deterioro cognitivo y enfermedades como el alzhéimer. Para ella, conservar la autonomía física pierde parte de su sentido si una persona deja de reconocer su entorno o su propia identidad. Además, habló de la demencia.

Mejores frases y consejos de Carmen Lanchares sobre la longevidad

Lanchares también cuestiona la presión por seguir cada recomendación que circula en redes sociales. Durante la investigación para su libro, recibió numerosos mensajes sobre hábitos que supuestamente debía adoptar o evitar, algo que puede generar ansiedad.

Estas son algunas de sus reflexiones más destacadas: