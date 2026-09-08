Carolina Marín, jugadora de bádminton: “No todo es entrenar, el secreto es también es este”

Mientras un crack del tenis propuso no comer carne, otros deportistas dan otros consejos. Carolina Marín, una de las grandes figuras del bádminton, también ha hablado sobre los hábitos que considera importantes para afrontar una carrera deportiva de máxima exigencia.

Así como genios como Cristiano Ronaldo tienen frases motivacionales, también los deportistas menos conocidos cuentan con su propia filosofía. En el caso de Carolina Marín, sus reflexiones van más allá del entrenamiento y ponen atención en la alimentación y el bienestar mental.

¿Cuál es el secreto además de entrenar para Carolina Marín?

Carolina Marín ha explicado que entrenar no es el único aspecto importante para una deportista. En un video publicado en redes sociales, la campeona olímpica apareció preparando una comida con verduras y compartió una reflexión sobre la importancia de cuidar la alimentación.

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“No todo es entrenar, el secreto es también una dieta sana”, afirmó la jugadora de bádminton. Después, reforzó su mensaje con otra frase: “¿Sabes cuál es el secreto de una deportista? Una dieta sana y equilibrada”.

En una entrevista con EFE Salud, Marín explicó que podía entrenar entre 6 y 8 horas al día dependiendo de la época del año. “Por suerte en mi deporte no tengo que llevar una dieta demasiado estricta, pero tengo que cuidar lo que como”, explicó.

Los aspectos más importantes para rendir mejor, según Carolina Marín

Para Carolina Marín, el bienestar de un deportista tampoco termina en la alimentación. La jugadora ha señalado que una vida saludable incluye la dieta, el ejercicio y otros elementos como el trabajo, la familia y los amigos.

La campeona olímpica también ha destacado la importancia de cuidar la parte física y mental. “Para mí es importantísimo mantener las dos en orden”, afirmó al hablar sobre ambos aspectos.

Su mensaje apunta a encontrar un equilibrio entre entrenamiento, alimentación y bienestar. Incluso la receta de verduras que mostró en redes sociales va en tono con esa idea.

De esta manera, Carolina Marín resume su filosofía deportiva con una idea sencilla: el entrenamiento es fundamental, pero debe estar acompañado por otros hábitos que permitan mantener un buen estado físico y mental.

