Novak Djokovic, tenista: “Comer carne me quitaba energía”

Muchos grandes deportistas dejan frases espectaculares, como Cristiano Ronaldo o Novak Djokovic, por ejemplo. Justamente el tenista ha hablado sobre su alimentación y sobre los cambios que realizó con el paso de los años. Para el serbio, quitando la carne de su dieta.

Así como especialistas hablan del ayuno intermitente, Nole decide hacer énfasis en su alimentación sin carne. Djokovic explicó que comenzó a modificar progresivamente su dieta después de identificar algunas intolerancias y terminó adoptando alimentarse basado en plantas, algo que él mismo relaciona con su rendimiento y longevidad deportiva.

Novak Djokovic |REUTERS

¿Por qué Djokovic dejó la carne?

Novak Đoković explicó que una de las razones para reducir y posteriormente dejar la carne estuvo relacionada con la manera en que se sentía después de consumirla. En una conversación con Ben Johnson, el tenista habló de sus cambios alimenticios y resumió su experiencia con una frase contundente: “Comer carne me quitaba energía”.

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Su transformación alimenticia fue progresiva. Primero eliminó el gluten después de descubrir que tenía intolerancia. Luego redujo los lácteos y los azúcares refinados. Con el tiempo, su alimentación pasó a estar principalmente basada en plantas. Entre los alimentos que forman parte de este enfoque aparecen verduras, frutas, legumbres, frutos secos y cereales sin gluten.

Djokovic también ha hablado de su gusto por la fruta y los batidos, además de confesar una particular debilidad por los dátiles. “Me encantan los dátiles. Dátiles todo el día”, comentó el tenista al explicar algunas de sus preferencias alimenticias.

Beneficios de dejar de comer carne, según Novak Djokovic

Desde la perspectiva de Djokovic, modificar su alimentación le permitió sentirse mejor preparado para afrontar las exigencias de su carrera. El tenista relaciona su dieta con aspectos como la energía, la recuperación y la concentración durante los partidos.

|Instagram: Novak Djokovic

Para él, reducir los alimentos que consideraba pesados fue parte de un cambio más amplio en su estilo de vida. La alimentación se convirtió en uno de los elementos que utiliza para cuidar su cuerpo.

Djokovic también considera importante mantenerse activo cuando no tiene entrenamientos de tenis. Ha mencionado actividades como nadar, andar en bicicleta, hacer senderismo, correr y practicar otros deportes. El descanso, el movimiento y la recuperación también tienen un papel fundamental.

La decisión de dejar la carne corresponde a la experiencia personal de Djokovic y a la alimentación que eligió para su carrera. Su caso también refleja cómo algunos deportistas de alto rendimiento modifican sus hábitos según sus exigencias.

