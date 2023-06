Caroline Wozniacki regresa al tenis tres años después

La danesa Caroline Wozniacki, que se retiró a principios de 2020, volverá a competir en el próximo Abierto de Estados Unidos, con 32 años y tras ser madre en dos ocasiones.

Wozniacki, que ganó un Grand Slam y llegó a ser número uno del mundo, colgó la raqueta hace tres años, aquejada de una artritis reumatoide.

Sin embargo, pese al prolongado parón, la danesa ha anunciado, en una entrevista con Vogue, que aún tiene cuentas pendientes con el tenis y que planea volver a la competición este mismo año.

“En los últimos tres años que he estado fuera del tenis, he podido recuperar el tiempo perdido con mi familia. Me he convertido en madre de dos preciosos niños y estoy muy agradecida por ello, pero aún tengo objetivos por lograr. Quiero demostrarle a mis hijos que puedes perseguir tus sueños, sin importar tu edad o tu rol. Hemos decidido como familia que es el momento, voy a volver a jugar”, dijo Wozniacki en la publicación donde otras tenistas, como Serena Williams, anunciaron su retirada.

Casada con el exjugador de la NBA David Lee, Wozniack ha sido madre en dos ocasiones por lo que podría unirse al club de tenistas que dieron a luz y ganaron más tarde un Grand Slam. Margaret Court, Kim Clijsters y Evonne Goolagong lo consiguieron antes que ella, mientras que Serena ganó en Australia 2017 cuando ya estaba embarazada.

Wozniacki alcanzó la cima del tenis mundial en octubre de 2010, ganó el Abierto de Australia en 2018, alcanzó dos finales en el Abierto de Estados Unidos y conquistó 30 títulos, además de ganar más de 600 partidos en el circuito y coronarse maestra en 2017.

El Abierto de Estados Unidos otorga una invitación a Wozniacki

El Abierto de Estados Unidos anunció que otorga una de sus invitaciones a Wozniacki después de que la jugadora anunciara su voluntad de volver a competir este verano.

Wozniacki, que cumplirá 33 años el próximo 11 de julio, ganó 30 títulos en su carrera.

En este período, la danesa ha trabajado como comentarista en la televisión estadounidense ‘Tennis Channel’.

No es la primera vez que una campeona de un ‘grande’ regresa a competir tras tomarse un período de pausa. La última en hacerlo fue la ucraniana Elina Svitolina y, anteriormente, también lo hicieron Serena Williams, la belga Kim Clijsters o la bielorrusa Viktoria Azarenka.