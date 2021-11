Cartelera Box Azteca sábado 6 de noviembre: ‘Canelo’ vs Plant

La pelea que todo el mundo está esperando. El combate que paralizará a todos y lo podrás disfrutar EN EXCLUSIVA por Azteca Deportes: ‘Canelo’ vs Plant, un duelo que ha levantado demasiadas expectativas y promete ser de alto calibre.

La Casa del Boxeo tendrá en exclusiva por Azteca 7, Azteca UNO, A+, ADN 40, App y aztecadeportes.com el combate del año desde el MGM de Las Vegas Nevada, que podría convertir a Saúl el ‘Canelo’ Álvarez en campeón mundial absoluto de la categoría.

VIDEO: El pleito de Canelo Álvarez y Caleb Plant

¿Cuándo pelea el ‘Canelo’ Álvarez?

La pelea, que en un principio estaba planeada para septiembre, será el próximo sábado 6 de noviembre y estarán en juego los títulos de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En su última pelea, el ‘Canelo’ Álvarez derrotó a Billy Joe Saunders para quedarse con el título WBO y a un peso de ser el campeón definitivo de la división de los pesos super medios. Algo nunca antes visto.

Amanda Westcott

Por su parte, Caleb Plant ganó por decisión unánime su último combate ante Calbe Traux. Lo que hay que resaltar de esa pelea, es la técnica que mostró el estadounidense en todo momento. Fue así como retuvo su cinturón de la IFB de los super medios.

Cartelera de ‘Canelo’ vs Plant

‘Canelo’ vs Plant será la pelea estelar de la noche. Sin embargo, acá te vamos a dejar la cartelera confirmada, por lo menos hasta el momento, para que no te pierdas ni un solo detalle de uno de los mejores días en el mundo del boxeo.

Elvis Rodríguez vs Juan Pablo Romero

Rey Vargas vs Leonardo Baez

Anthony Dirrell vs Marcos Hernández

