Cartelera WWE Clash In Paris 2025: ¿Cuándo y a qué hora será este evento?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más importantes que la empresa tendrá en este cierre de año. La WWE se dice lista para presentar una nueva edición de Clash In Paris 2025, motivo por el cual en los siguientes párrafos conocerás la cartelera, el día y horario de transmisión de este evento.

Después de lo ocurrido en SummerSlam y de la forma en cómo se ha movido la WWE en cuanto a luchadores se refiere, Clash In Paris se presenta como un evento liviano que, sin embargo, contará con muchas superestrellas, por lo que se espera un lleno rotundo en suelo francés para la alegría de los miles de aficionados europeos.

¿Cuándo será WWE Clash In Paris 2025?

Todo está listo para una nueva edición de Clash In Paris, un evento protagonizado por la WWE que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto dentro de la Défense Arena de París, un recinto cuya capacidad asciende a los más de 30,000 aficionados que, seguramente, abarrotarán este inmueble.

¿A qué hora y por dónde ver Clash In Paris 2025?

Al ser un evento hecho para la comunidad europea, era una realidad que el horario para Latinoamérica sería por completo distinto a lo acostumbrado. Aún así, debes saber que la hora no es para nada negativa y más considerando que este evento será en domingo, mismo que puedes disfrutar a partir de las 12:00 horas (tiempo centro de México) a través de plataformas de streaming.

¿Cuál es la cartelera para Crash In Paris 2025?

Al principio se tenían estipuladas un total de seis luchas para esta función de Clash In Paris ; sin embargo, la WWE tuvo que descartar el combate entre Stephanie Vaquer y Naomi debido al embarazo de esta última. Ante ello, la cartelera oficial queda de la siguiente forma:

