deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Cartelera WWE Clash In Paris 2025: ¿Cuándo y a qué hora será este evento?

Un nuevo evento se prepara dentro de la empresa de Wrestling más grande del mundo. ¿Cuándo, a qué hora ver y cuál es la cartelera de WWE Clash In Paris 2025?

cartelera-wwe-clash-in-paris-2025-dia-horario.jpg
X: WWE
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más importantes que la empresa tendrá en este cierre de año. La WWE se dice lista para presentar una nueva edición de Clash In Paris 2025, motivo por el cual en los siguientes párrafos conocerás la cartelera, el día y horario de transmisión de este evento.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Después de lo ocurrido en SummerSlam y de la forma en cómo se ha movido la WWE en cuanto a luchadores se refiere, Clash In Paris se presenta como un evento liviano que, sin embargo, contará con muchas superestrellas, por lo que se espera un lleno rotundo en suelo francés para la alegría de los miles de aficionados europeos.

¿Cuándo será WWE Clash In Paris 2025?

Todo está listo para una nueva edición de Clash In Paris, un evento protagonizado por la WWE que se llevará a cabo este domingo 31 de agosto dentro de la Défense Arena de París, un recinto cuya capacidad asciende a los más de 30,000 aficionados que, seguramente, abarrotarán este inmueble.

¿A qué hora y por dónde ver Clash In Paris 2025?

Al ser un evento hecho para la comunidad europea, era una realidad que el horario para Latinoamérica sería por completo distinto a lo acostumbrado. Aún así, debes saber que la hora no es para nada negativa y más considerando que este evento será en domingo, mismo que puedes disfrutar a partir de las 12:00 horas (tiempo centro de México) a través de plataformas de streaming.

¿Cuál es la cartelera para Crash In Paris 2025?

Al principio se tenían estipuladas un total de seis luchas para esta función de Clash In Paris ; sin embargo, la WWE tuvo que descartar el combate entre Stephanie Vaquer y Naomi debido al embarazo de esta última. Ante ello, la cartelera oficial queda de la siguiente forma:

  • Becky Lynch (campeona) vs Nikki Bella por el Campeonato Intercontinental Femenino.
  • Bronson Reed vs Roman Reigns.
  • Rusev vs Sheamus en un combate sin descalificación.
  • Seth Rollins (campeón) vs LA Knight vs CM Punk vs Jey Uso por el Campeonato Mundial Peso Pesado.
  • John Cena vs Logan Paul.
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×