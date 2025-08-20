Casi muere baleado, su madre pagaba a niños para que lo golpearan y en la pelea Canelo vs Crawford buscará su triunfo 42

La vida de Terence Crawford pudo haber terminado en 2008 o en 2008 Terence Crawford volvió a nacer, estos pueden ser dos ángulos ante la macabra historia que el peleador ha compartido en la que señala que recibió un balazo en la cabeza que pudo haber sido mortal.

Te podría interesar: Terence Crawford es advertido por Amir Khan sobre el poder devastador de Canelo

Crawford, con récord en el boxeo de 41-0 con 31 nocauts, llega a la cima del boxeo este 13 de septiembre al enfrentarse en un duelo de alto calibre ante Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas en donde de vencer, puede arribar como el mejor del momento y aumentar su legado a lugares insospechados.

Y es que el boxeo tiene grandes historias de lucha, persistencia y dolor y la de Terence Crawford no queda exenta, pues en 2008, el peleador que tenía en ese entonces marca de 4-0 como profesional, ganó dinero en las calles en apuestas y al retirarse en su auto una bala impactó su cabeza.

Te podría interesar: Ex campeón advierte las 4 armas de Canelo para el choque ante Crawford

El proyectil pudo haber perdido fuerza o se salvó siendo un milagro, pero Crawford comenta que la bala se alojó en una zona de su cabeza que no lo dañó, aunque sí lo sangró y necesitó ir al hospital.

“Me dieron un tiro en la cabeza. La ventana hizo que la bala girara en vez de ir recto y fui manejando al hospital no me iba a quedar sentado”, ha relatado Crawford.

Además, ese día su vida dio un giro pues entendió que en las calles apostando no estaba su futuro y se enfocó de lleno en el pugilismo, lo que ahora lo tiene en una enorme pelea ante Canelo en Allegiant Stadium.

Te podría interesar: ¡OFICIAL! Un mexicano más peleará en la cartelera de Canelo vs Crawford

Crawford, y las lecciones de su madre poco ortodoxas

Su madre, de nombre Debra, siempre quiso que Terence aprendiera de la vida con base en las experiencias y ha relatado que cuando Crawford era niño o muy joven, ella misma llegó a pagarle a otros chicos hasta 10 dólares para que golpearan a su hijo.

Explica que nadie nunca le ganó aunque tampoco se precisa el número de peleas o situaciones.

Debra quería que Crawford sintiera el rigor y fuera un buen chico y deportista por lo que además cuando comenzaba a destacar, no lo reconocía como bueno, para no generarle ideas superiores.