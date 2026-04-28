CCXPMX26 cierra con broche de oro: fandom, estrellas y anuncios épicos dominan el último día

La CCXPMX26 bajó el telón con una jornada final cargada de emociones, anuncios y talento internacional, reafirmando su lugar como uno de los festivales más importantes de la cultura pop en la región. Desde primeras horas, el evento ofreció experiencias únicas que conectaron directamente con los fans, dejando claro que el fandom no solo observa: participa y vive cada momento.

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Uno de los grandes highlights del día llegó con la presentación del estreno exclusivo de los primeros episodios de Dragon Striker, una nueva serie animada que mezcla deporte, fantasía y poderes dentro del universo de “Gorotama”. La propuesta apunta a convertirse en una de las apuestas fuertes del año dentro del contenido animado.

El Thunder Stage también fue escenario de conversaciones clave sobre la industria. El director Ángel Manuel Soto compartió su visión sobre el cine, recordando cómo clásicos como Indiana Jones marcaron su camino, y destacando la importancia de mantener la esencia emocional incluso en grandes producciones de superhéroes.

La música tuvo su momento estelar con Kevin Woo, quien no solo conectó con el público, sino que confirmó una secuela de KPop Demon Hunters y dejó abierta la puerta a un próximo concierto en México.

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Uno de los momentos más ovacionados llegó con el panel de The Mandalorian and Grogu, donde Jon Favreau y Pedro Pascal emocionaron al público al revelar nuevos detalles sobre la relación entre los protagonistas, en una historia que promete un enfoque más íntimo y emocional dentro del universo de Star Wars.

El cierre cinematográfico corrió a cargo de Warner Bros. con Supergirl, donde Milly Alcock adelantó detalles de su preparación para interpretar a Kara Zor-El, elevando las expectativas de los fans del universo DC.

Vimos a las “Leyendas del Doblaje” —con figuras como Paty Acevedo y Luis Carreño— y celebraciones como el aniversario de Kamen Rider demostraron la diversidad del evento.

Tras cuatro días intensos, la CCXPMX26 se despide dejando una vara muy alta para futuras ediciones, con una comunidad que sigue creciendo y demostrando que la cultura pop en Latinoamérica está más viva que nunca.