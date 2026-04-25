El gran momento que vivieron Ibarreche y “Jesse Pinkman” en CCXPMX 2026: ¿Le dijo “bitch”?

El pasado viernes 24 de abril se llevó a cabo en la Ciudad de México la CCXPMX 2026 donde diversas celebridades acudieron, entre ellas el reconocido actor Aaron Paul, quién formó parte de la que es considerada una de las mejores series de televisión, “Breaking Bad”, durante su presentación protagonizó un gran momento ya que recreó uno de los diálogos más famosos de su personaje “Jesse Pinkman” en donde dice "Where's my money, bitch?". La reacción del reconocido influencer Javier Ibarreche, quién protagonizó dicho momento también a lado del acto, fue una llena de emoción, incluso el video en donde compartió el momento escribió “Nunca me había sentido tan felíz de que me insultaran. Nadie me despierte, quiero seguir en este sueño”.

CCXPMX 2026: ¿Quiénes estarán presentes este sábado 25 de abril y domingo 26 de abril ?

Definitivamente la CCXPMX es uno de los eventos más esperados por todos los amantes de las series, películas, cómics y animes y la cultura geek. La edición de este año contará con las presencia de grandes celebridades que han formado parte de los proyectos más exitosos. A continuación te presentamos quiénes estarán presentes este próximo sábado 25 de abril y domingo 26 de abril.

CCXPMX Sábado 25 de abril

Aaron Paul

Celia Rose Gooding

Christopher Lloyd

Ethan Peck

Fabien Frankel

JG Quintel

Karen Rodríguez

Kevin Woo

Lamorne Morris

Li Jun Li

Matt Smith

Olivia Cooke

Oren Uziel

Paul Wesley

Rebecca Rominjn

Sean Szeles

Tom Wlaschiha

CCXPMX Domingo 26 de abril

Alan Ituriel

Brian Posehn

Christopher Lloyd

John Ross Bowie

Kevin Sussman

Kevin Woo

Lauren Lapkus



¿Dónde y qué hora será la CCXPMX?

El evento se llevará a acabo hasta el 26 de abril en Centro Citibanamex, lugar ubicado en Av. del Conscripto 311, Ciudad de México. Los horarios están definidos de la siguiente manera:

Sábado 25 de abril: 11:00 h - 21:00 h.

Domingo 26 de abril: 11:00 h - 20:00 h.

¿Quién es Aaron Paul?

Aaron Paul es un actor y productor estadounidense, quién es ampliamente reconocido por haber interpretado al personaje "Jesse Pinkman" de la famosa serie Breaking Bad, la cual es protagonizada por Bryan Cranston. La participación del actor en el proyecto lo consolido como una de las figuras más importantes en el mundo de la televisión. Como parte de un spin off, Paul frotagonizo El Camino: A Breaking Bad Movie.