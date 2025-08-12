Se fue cedido por Rayados, casi no juega en Europa y podría regresar en el próximo mercado

Los Rayados del Monterrey son un equipo que tiene futbolistas regados por varios clubes alrededor del mundo y uno de ellos es Víctor López, quien probó suerte en Europa, pero no ha tenido continuidad y su regreso esta muy cerca. Aunque en La Pandilla no entra en planes ni él ni otros futbolistas, según algunos rumores, tal es el caso de Lucas Ocampos quien podría salir de la institución .

El Monterrey derrotó contundentemente al León, el lunes por la noche, la afición se empieza a ilusionar con el equipo y Domenec Torrent comienza a encontrar a la plantilla que utilizará de titular, pero el DT español no cuenta con el joven López y Rayados necesitará buscarle acomodo en algún lado. ¿Se unirá López en algún momento a la institución?

¿Quién es Víctor López y dónde juega en Europa?

Víctor López tiene 22 años de edad, se desempeña como extremo izquierdo, es originario de Puente de Ixtla y en los Rayados de Monterrey llegó a jugar 21 partidos, marcó 3 goles y puso una asistencia, lo que le dio oportunidad de ser buscado por un equipo europeo y aterrizó en el Dundee FC de Scottish Premiership, club de la primera división de Escocia, pero en el que solamente ha podido ver actividad en 2 ocasiones y suma un total de 32 minutos.

Todo indica que el extremo ya no entra en planes del equipo escocés, pero los Rayados de Torrent tampoco lo tienen en su lista de prioridades para darle oportunidad y todo indica que el juvenil mexicano necesitará encontrar algún equipo de manera urgente para seguir jugando, pues posiblemente uno de los interesados sea el Querétaro, institución en la que militó en la Sub23 y lo conocen muy bien.

Víctor López está a préstamo hasta fin de este año 2025 en Escocia y, jugando tan pocos minutos, lo más probable es que los europeos no quieran comprarlo, sino que todo indica que se vencerá la cesión y retornará a México o deberá buscarse otro equipo donde seguir con su carrera.

Rayados comienza a encontrar a su equipo ganador

Los Rayados del Monterrey siguen su paso firme en la Liga BBVA MX y aunque fracasaron en la Leagues Cup, al quedar eliminados en la primera fase, en el Apertura 2025 de la Liga MX acumulan nueve puntos, producto de tres triunfos y una derrota y se localizan en el cuartos sitio, solamente por debajo del Pachuca, Toluca y Tigres.

El siguiente encuentro de los de la Sultana del Norte será ante el Mazatlán, que pelea en medio de la tabla, y se disputará el 17 de agosto en punto de las 18:00 horas en el Estadio BBVA.