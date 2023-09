Azpilicueta responde a las críticas por el comunicado contra Rubiales

Han pasado tan sólo 16 días desde que la Selección Femenina de España se proclamó campeona del mundo, y desde ese momento, todo el foco de atención se ha dirigido al caso Rubiales, que llevó al cese de Jorge Vilda de su cargo como director técnico de la Furia Roja.

El futbol mundial ha manifestado su apoyo hacia las campeonas de distintas formas; desde la Liga BBVA MX Femenil hasta las selecciones varoniles alrededor del globo; y una de ellas fue la categoría varonil de España, que por medio de sus capitanes mostraron apoyo a sus compatriotas.

César Azpilicueta responde a las críticas por comunciado contra Rubiales

Al poco tiempo de que comenzaron la concentración en la Ciudad del Futbol de las Rozas en Madrid, salieron los capitanes del equipo a manifestar su opinión sobre lo sucedido con Jennifer Hermoso.

César Azpilicueta, en conferencia de prensa, también se unió a las muestras de apoyo, donde aprovechó para contar las dificultades de poner a todo un equipo en la misma página. “Emitir un mismo comunicado, con comas y puntos, no es sencillo; nos llevó nuestro tiempo, pero era lo que considerábamos que debíamos hacer como jugadores de la selección española”, narró.

Esta respuesta llega a la interrogatoria de porqué el equipo ibérico se tardó tanto en hablar al respecto. “Las opiniones son respetables, pero consensuar a todos con la misma opinión y que todo el mundo esté de acuerdo de muy difícil. Lo que hicimos los 24 jugadores, que fue nuestra cosa hacerlo, es lo que considerábamos y lo más rápido posible, porque debíamos actuar antes de iniciar el entrenamiento”, constató el defensa.

Otra de las razones por las que tardaron tanto en manifestarse en conjunto, como selección, fue “hasta que no venimos a la concentración no sé si soy jugador de la selección española. Nada más venir lo preparamos, nos pusimos de acuerdo los 24 jugadores y emitimos el comunicado lo más rápido que pudimos”, añadió Azpilicueta.

Azpilicueta en pro del futbol femenino

El futbolista del Atlético de Madrid prosiguió para admitir que no ha intercambiado ningún tipo de comunicación ni con Luis Rubiales, ni con ninguna de las internacionales españolas; para después recordar la lucha por el futbol femenino de la que formó parte aun estando en el Chelsea.

“Estando con el Chelsea he visto la evolución del femenino y he luchado para que pudiesen usar las instalaciones y que tuviesen más facilidades. Con las jugadores de la selección no he tenido contacto y con Rubiales no he hablado nunca” afirmó el defensa.