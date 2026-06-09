Este sería el MILLONARIO SALARIO de César Montes si ficha con Cruz Azul

Una de las prioridades que Cruz Azul tiene en este mercado de fichajes es reforzar su aparato defensivo, más precisamente su defensa central. Para ello, desde hace algunos días ha circulado el nombre de César Montes, quien hoy en día juega en la primera división de Rusia.

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César Montes actualmente se encuentra concentrado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, por lo que cualquier negociación con Cruz Azul se haría una vez culminado este torneo. Ahora bien, ¿cuál es el salario que este jugador podría recibir en La Noria?

¿Cuál es el sueldo que César Montes tendría en Cruz Azul?

De acuerdo con el portal Salary Sports, el salario actual de César Montes en el Lokomotiv de Moscú es de más dos millones de dólares al año; es decir, alrededor de 200 mil dólares al mes. Ante tal situación, el medio Vamos Cruz Azul señala que el club ofrecería una cantidad relativamente similar a esta.

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De concretarse esta situación, César Montes podría convertirse en el jugador con el sueldo más elevado dentro de Cruz Azul, toda vez que hasta ahora el futbolista mejor pagado es Charly Rodríguez con 1.5 millones al año; es decir, alrededor de 26 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Bajo este contexto, cabe mencionar que la llegada de César Montes podría funcionar para mejorar la zona central de Cruz Azul toda vez que, desde hace algunos días, se ha señalado el interés que Gonzalo Piovi ha recibido tanto en Sudamérica como en la MLS.

¿Cuántos partidos tiene César Montes como profesional?

Si contamos la etapa que vivió en la Liga BBVA MX con Rayados de Monterrey, así como su participación en el Almería, Espanyol y el Lokomotiv de Rusia, César Montes puede presumir un total de 359 compromisos a nivel profesional, mismos en donde registra 22 goles y 13 asistencias.