Charles Oliveira regresa con triunfo sorprendente en la UFC y pide a Max Holloway

Charles Oliveira somete a Mateusz Gamrot y vuelve a la élite del peso ligero en la UFC, el brasileño quiere pelear ante la leyenda Max Holloway

Charles Oliveira
Iván Alfie
Otros Deportes
El brasileño Charles “Do Bronx” Oliveira volvió a brillar frente a su público en Río de Janeiro al derrotar por sumisión en el segundo asalto al polaco Mateusz Gamrot, en la pelea estelar del evento UFC Fight Night celebrado este sábado en la Farmasi Arena. Con esta victoria, el excampeón mundial demostró que sigue siendo una amenaza seria dentro de la división ligera.

Desde el inicio del combate, Oliveira impuso su ritmo característico: presión constante, precisión en sus ataques y dominio total en el suelo. Gamrot intentó aprovechar su lucha para mantener la pelea en pie, pero el brasileño mostró su superioridad en todos los aspectos. En el segundo round, Oliveira derribó al polaco, le tomó la espalda y aplicó un “rear-naked choke”, forzando la rendición a los 2 minutos y 48 segundos.

Te podría interesar: México, eliminado del Mundial Sub 20: De Gil Mora hasta Obed Vargas, los jugadores que se irían a Europa tras la Copa del Mundo

Tras el combate, Oliveira envió un mensaje desafiante al micrófono: pidió enfrentar al hawaiano Max Holloway por el cinturón simbólico BMF. “Quiero a Holloway, quiero dar espectáculo para los fans”, declaró entre ovaciones. Holloway respondió en redes con un breve “Let’s go”, dejando abierta la puerta para ese combate, que ya despierta gran interés entre los aficionados.

Este triunfo tiene un valor especial para el paulista, que venía de una dura derrota ante Ilia Topuria en UFC 317, donde perdió el cinturón de peso ligero por nocaut en el primer asalto. Muchos cuestionaron si su regreso sería precipitado, pero Oliveira respondió con una actuación impecable que recordó por qué es uno de los finalizadores más peligrosos en la historia de la UFC.

te podría interesar: Argentinos se burlan de Gilberto Mora tras eliminar a México en el Mundial Sub 20: “¿Jugó el Messi mexicano?”

Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes

Iván Alfie

Iván Alfie

