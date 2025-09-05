Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey EN VIVO Juego 4: Transmisión online del partido de Serie de Campeonato en la Zona Norte LMB
Charros de Jalisco se enfrentan en el Juego 4 ante los Sultanes de Monterrey, en una serie que los locales buscan emparejar este jueves. La Serie de Campeonato marcha en favor de Jalisco.
Los Sultanes de Monterrey reciben en casa a los Charros de Jalisco, en duelo de la Serie de Campeonato. El Juego 4 se celebra en el Palacio Sultán con las hostilidades 2-1 en favor de los tapatíos. Por Sultanes abre Luis Cessa ex Grandes Ligas y por Charros sadrá al montículo Rodríguez.