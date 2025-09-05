Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey EN VIVO Juego 4: Transmisión online del partido de Serie de Campeonato en la Zona Norte LMB

Los Sultanes de Monterrey reciben en casa a los Charros de Jalisco, en duelo de la Serie de Campeonato. El Juego 4 se celebra en el Palacio Sultán con las hostilidades 2-1 en favor de los tapatíos. Por Sultanes abre Luis Cessa ex Grandes Ligas y por Charros sadrá al montículo Rodríguez.