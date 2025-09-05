deportes
Charros de Jalisco vs Sultanes de Monterrey EN VIVO Juego 4: Transmisión online del partido de Serie de Campeonato en la Zona Norte LMB

Charros de Jalisco se enfrentan en el Juego 4 ante los Sultanes de Monterrey, en una serie que los locales buscan emparejar este jueves. La Serie de Campeonato marcha en favor de Jalisco.

Sultanes vs Charros Serie de Campeonato LMB
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Sultanes vs Charros Serie de Campeonato LMB

Los Sultanes de Monterrey reciben en casa a los Charros de Jalisco, en duelo de la Serie de Campeonato. El Juego 4 se celebra en el Palacio Sultán con las hostilidades 2-1 en favor de los tapatíos. Por Sultanes abre Luis Cessa ex Grandes Ligas y por Charros sadrá al montículo Rodríguez.

Sultanes vs Charros Serie de Campeonato LMB

EN VIVO
