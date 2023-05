‘Checo’ Pérez asegura que Max Verstappen es un ‘buen perdedor’

Al parecer las relación entre ‘Checo’ Pérez y Max Vestappen va mejorando. En la temporada pasada de la Formula 1, el equipo de Reb Bull se vio envuelto en una polémica, luego de que el piloto neerlandés no ayudara al mexicano a conseguir el segundo lugar del campeonato, al no dejarlo pasar en el GP de Brasil.

Esto, de acuerdo a distintos medios, e incluso la afición, rompió la buena relación que tenían los dos conductores de la escudería austriaca, luego de que el tapatío ayudará al actual campeón del mundo a ganar su primer título dentro de la máxima categoría del automovilismo, cuando detuvo a Lewis Hamilton, para que Verstappen pudiera recuperar terreno y al final ganar, en la última vuelta, la carrera en Abu Dabi, para coronarse en el 2021.

El equipo de AZE llegó a la Universidad de la Comunicación

Te puede interesar: Se filtra la que sería la nueva playera del América

La competencia entre ‘Checo’ Pérez y Max Vestappen

Tras el Gran Premio de Brasil, las cosas no pintaban bien, y los dos títulos de Pérez en la actual campaña parecía que rompían más la relación entre los dos pilotos. Pero ahora, Checo, salió a desmentir eso y aseguró que su coequipero es un “buen perdedor”.

“Tiene fama de mal perderdor, pero sinceramente cuando le gano, él realmente dice ‘bien hecho’, y no es muy habitual en la Formula 1 tener este tipo de compañeros. Puedes ver que de verdad lo siente y aprecio eso”, dijo el mexicano en el podcast Pardon My Take.

Te puede interesar: El papá de “Checo” Pérez inspiró al piloto mexicano

¿Cuál es la siguiente carrera de la Formula 1?

Luego del GP de Miami viene una semana de descanso para todos los pilotos y las escudería, pero el 21 domingo 21 de mayo estarán de regreso para el Emilia-Romaña, en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari, uno de los más emblemáticos de todo el circuito. Y una semana más tarde viene el Gran Premio de Mónaco, donde ‘Checo’ Pérez ya sabe lo que es ganar, luego de que el año pasado se llevara el primer lugar.