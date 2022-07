Checo Pérez con un equipo en el Campeonato Mundial de botes eléctricos

El piloto mexicano de la Fórmula Uno Checo Pérez será parte de un equipo en el Campeonato Mundial UIM E1, que correrá bajo la bandera del Equipo de México en la temporada inaugural del primer campeonato mundial de botes de carreras totalmente eléctricos, así lo anunció la E1.

El nuevo equipo de Checo Pérez representará los colores de México compitiendo en botes eléctricos RaceBird que llevarán la bandera mexicana.

Te puede interesar: Checo Pérez explica lo que le pasó ante George Russell

El equipo de México ocupa uno de un máximo de 12 lugares en la parrilla de salida para la primera temporada del Campeonato Mundial UIM E1, programado para comenzar el próximo año en 2023.

Uno de los cofundadores de E1 es el pionero de la movilidad eléctrica Alejandro Agag, exdirector del equipo y propietario del equipo Barwa Addax en la GP2, para quien Sergio Pérez corrió y terminó segundo en la temporada 2010 de la Serie GP2.

www.e1series.com

“Dada mi relación con Alejandro [Agag], he seguido de cerca lo que ha estado haciendo y sus diversos campeonatos, y creo que lo que ha logrado con la promoción de formas más sostenibles de automovilismo es encomiable. Ver a un equipo de carreras enarbolar la bandera de México en un escenario mundial será increíble y no puedo esperar para ver el RaceBird en acción por primera vez. He escuchado muchas historias positivas sobre el barco y el emocionante producto deportivo que E1 está tratando de crear para los fanáticos con eventos en la ciudad”, dijo el piloto de la escudería Red Bull de la Fórmula Uno.

“Seguro que este será un gran reto en mi carrera y una experiencia de aprendizaje. Tengo muchas ganas de empezar y ayudar a hacer crecer la base de fans en México y en todo el mundo”, adjuntó Checo Pérez.

Te puede interesar: Checo Pérez pierde el podio en el Gran Premio de Francia

Alejandro Agag , cofundador y presidente de E1 , declaró: “Checo y yo seguimos siendo amigos cercanos desde que trabajamos juntos durante nuestros días en GP2, donde Checo conducía para mi equipo. De una manera divertida, se siente un poco como si las cosas hubieran cerrado el círculo, yo lo contraté como piloto y ahora Sergio ingresó a su propio equipo en E1”.

El Campeonato Mundial UIM E1 iniciará en el 2023

Los equipos y pilotos que buscan competir en el Campeonato Mundial UIM E1 pondrán a prueba sus habilidades al volante de la embarcación futurista RaceBird. El bote de carreras 100 por ciento eléctrico que utiliza tecnología de hidroala, que eleva el bote por encima de la superficie del agua.

Cada uno de los equipos de carrera utilizará embarcaciones idénticas durante al menos las dos primeras temporadas del campeonato, después de lo cual se abrirán las regulaciones para permitir que los equipos diseñen y desarrollen sus propias tecnologías eléctricas.

Con información de e1series.com