Chelsea vs PSG: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los octavos de final de vuelta de la Champions League; marcador online

Noche mágica nos espera en suelo londinense, el Chelsea recibirá al Paris Saint Germain en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El conjunto británico no pudo mantener el empate a dos en el Parc des Princes y terminó goleado 5-2 para regresarse a casa con una loza muy pesada en la espalda. Por otro lado, el monarca del torneo europeo espera tener un partido tranquilo y sabe que anotando un gol más, tiene la serie prácticamente en la bolsa.

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