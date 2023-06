LA Galaxy confirma baja de ‘Chicharito’ hasta 2024 por lesión

Malas noticias para Javier Hernández, luego de que el delantero mexicano saliera lesionado del encuentro entre Los Angeles Galaxy y Real Salt Lake, correspondiente a la U.S. Open Cup que fue disputado el pasado 7 de junio.

Tras realizarle estudios al atacante, se ha confirmado la gravedad de la lesión de ‘Chicharito’, quien es baja del equipo dirigido por Greg Vanney por el resto de la temporada.

The #LAGalaxy announced today that forward @CH14_ sustained a torn anterior cruciate ligament (ACL) in his right knee.Wishing our captain a speedy recovery. 🙏 📰: https://t.co/SUAxaDtP5r pic.twitter.com/kmsQxYA1uV

— LA Galaxy (@LAGalaxy) June 9, 2023