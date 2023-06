Lionel Messi admite que no disfrutaba jugar en Francia con el PSG

Luego de que se anunciara la llegada de Lionel Messi a la MLS para jugar con el Inter de Miami, el jugador argentino ha reconocido que los años más duros de su carrera han sido en la Ligue 1, donde militaba en el Paris Saint-Germain.

“Con sensaciones encontradas. La verdad que el primer año fue muy difícil, como ya dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. El segundo año, los primeros seis meses me sentí muy, muy bien, muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia.

“En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos en general, marcó un poco la temporada, con una competición tan importante en el medio por primera vez. Creo que condicionó mucho la temporada. Esperaba terminar de otra manera, pero bueno, fueron dos años, los cuales, en general fueron difíciles para mí, pero que ya quedaron atrás”, fueron las palabras de Lionel Messi para Mundo Deportivo.

Y es que en Francia, el exjugador del FC Barcelona se tuvo que distanciar un poco de su familia por problemas mediáticos, algo que busca restablecer en su llegada a Estados Unidos.

“Un poco sí, porque como dije recién, fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos.

“La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el futbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”, agrega ‘La Pulga’.

Lionel Messi no oculta su deseo de volver al Barcelona

Tras llegar al equipo de la Major League Soccer, Lionel Messi no oculta el deseo que tuvo por volver al FC Barcelona, no obstante, entre sus objetivos ahora quiere salir un poco del foco, algo que no tuvo oportunidad de hacer en Europa.

“Irme de Europa. Tuve ofertas de otros equipos europeos pero ni siquiera las evalué porque mi idea era ir a Barcelona y si no salía lo del Barcelona, analizándolo, pues salir del futbol europeo y mucho más después de haber ganado el Mundial, que era lo que me faltaba para cerrar mi carrera por este lado y vivir la Liga de Estados Unidos de otra manera y disfrutando mucho más del día a día pero con la misma responsabilidad de querer ganar y de hacer las cosas bien siempre pero con más tranquilidad”, puntualiza.

