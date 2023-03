‘Chicharito’ no sería convocado por Diego Cocca a la Selección Mexicana

Diego Cocca dio a conocer su primera lista como entrenador de la Selección Mexicana, en la que no está Javier Chicharito Hernández, pero aclaró que tuvo una plática con el jugador, y podría ser considerado en un futuro.

Malas noticias para el Chicharito. El futbolista mexicano y máximo goleador de la Selección Mexicana, confirmó que será baja por varias semanas, debido a una lesión que presentó la semana previa al inicio de la Temporada 2023 de la MLS.

Él mismo confirmó, a través de sus redes sociales, que no podría estar en debut del LA Galaxy contra el LAFC, el fin de semana pasado, cuando arrancará la nueva campaña del balompié de los Estados Unidos. Aunque al final no se perdió en encuentro, pues el duelo fue pospuesto por el mal clima que hubo en Los Angeles, duelo que se reprogramó para el 16 de abril de este año.

Chicharito Hernández será baja de 2 a 5 semanas con el LA Galaxy

Si bien, ya se sabía que estaría fuera de las canchas, no se sabía cuando tiempo era el que Hernández iba a estar fuera, pero atacante de los angelinos ya lo aclaró y dijo que es probable que sea baja entre 2 y 5 semanas.

“Me estoy recuperando de mi lesión, voy a estar entre 2 a 5 semanas más porque debemos tener mucho cuidado para evitar recaídas”, aseguró el delantero.

Las lesiones del Chicharito Hernández desde que llegó a la MLS

El máximo goleador de la Selección Mexicana arribo al futbol de los Estados Unidos en el 2020, tiempo en el que ha disputado 71 partidos, con 38 goles y seis asistencias; siendo la campaña pasada su mejor año con un total de 18 tantos, superando las 17 dianas que logró en el 2021.

Desafortunadamente para él, desde que llegó a la MLS las lesiones lo han acompañado. En su primer campaña se perdió, por una sobre carga muscular cuatro duelos; y un año más tarde estuvo fuera 12 encuentros por un problema en la pantorilla.

El 2022 fue su mejor campaña, no solo en lo futbolístico, sino que también estuvo apartado de las lesiones, pues no disputó un par de encuentros, pero de acuerdo al sitio oficial, fue por no ser convocado y no por algún problema físico.

Diego Cocca no convocaría al Chicharito a la Selección Mexicana

Con el arribo de Diego Cocca a la Selección Mexicana, el Chicharito tiene una nueva oportunidad de ser convocado al representativo de nuestro país, luego de que fuera borrado por Gerardo Martino el ciclo pasado. Tras confirmarse el tiempo que será baja, esto lo dejaría fuera para los primeros duelos del nuevo entrenador de México: el 23 de marzo frente a Surinam y el 26 ante Jamaica, en el Estadio Azteca, partidos que podrían haber marcado el regreso del máximo goleador del equipo nacional.