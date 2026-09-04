Chicharito, delantero mexicano: “El debate para Toluca, para que sea de los cuatro grandes existe”

El debate sobre quiénes son los cuatro equipos grandes del futbol mexicano cada vez comienza a tomar más fuerza. Esto se debe a que, clubes que no encajan en esta denominación empiezan a acercarse a los equipos tradicionales, según la opinión popular. Para muchos, esta denominación ha quedado anticuada y Javier ‘Chicharito’ Hernández se animó a colocar el nombre de Toluca en la discusión.

Este apelativo es integrado actualmente por Club América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Históricamente, estos cuatro clubes son denominados como los cuatro grandes del balompié nacional, pero para Chicharito este mote quedó desactualizado. El histórico exdelantero de la Selección Mexicana ponderó a Toluca previo a la final de la Leagues Cup y considera que debe ser considerado grande por la afición general.

Chicharito Hernández coloca a Toluca a la altura de los grandes de México

“Creo que es difícil quitar tradiciones, esos cuatro sí han sido los más tradicionales y los que generaron muchísimo en el pasado. Pero tiene razón el Turco (Mohamed), si no ganas títulos por mucho tiempo, y otros equipos ganan como Toluca, que ya emparejó a Chivas, al menos quieren que la conversación esté ahí para ver quiénes son los famosos cuatro. ¿Por qué Toluca no es grande? Pues porque la gente no quiere platicar…”, resaltó Hernández.

Toluca|Toluca FC

Para el Chicharito, el mote ya es anticuado y se animaría a realizar cambios: “Yo creo que el debate para Toluca, para que sea de los cuatro está. No sé a cuál sacaría, quizá a… he escuchado que Pumas… pero no quiero faltarle el respeto a esa institución que es grandísima. Pero sí tiene razón el Turco, las instituciones grandes son las que ganan títulos”, sentenció.

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La declaración de Chicharito Hernández se refiere específicamente a los campeonatos de Liga BBVA MX. En este rubro, América continúa como el máximo ganador con 16 estrellas, mientras que Toluca alcanzó a Chivas en el segundo puesto tras conquistar el bicampeonato en 2025.

Así se encuentran los primeros lugares del palmarés de liga:



Club América: 16 títulos Chivas: 12 títulos Toluca: 12 títulos Cruz Azul: 10 títulos León: 8 títulos Tigres: 8 títulos Pachuca: 7 títulos Pumas: 7 títulos

Si se contemplan todas las competencias oficiales nacionales e internacionales, el orden cambia: América lidera con 41 trofeos, seguido por Cruz Azul con 28, Chivas con 26 y Toluca con 23. Pumas, señalado habitualmente como uno de los cuatro grandes, aparece más abajo con 14 conquistas oficiales. Estos números fortalecen el argumento de Chicharito, aunque la grandeza también suele medirse por afición, historia, alcance nacional y regularidad.