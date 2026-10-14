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Chivas: Los 2 jugadores CLAVE en el esquema de Milito que podrían dejar el club en 2027

Chivas podría decirle adiós a dos jugadores que, en el último año, han sido fundamentales en el esquema de Gabriel Milito. ¿Qué razones hay detrás?

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|X: Chivas

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Las Chivas del Guadalajara han tenido una temporada que ha rozado la irregularidad pero que, sin embargo, no le ha impedido pelear entre los primeros lugares de la tabla general, esto con el objetivo de finalmente sumar un nuevo título después de casi una década de espera.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Bajo este contexto, vale decir que parte de lo anterior deriva del buen nivel que varios de sus futbolistas han demostrado en el campo. Y entre estos destacan dos que, sin embargo, podrían salir pronto de Chivas si es que el club no hace algo al respecto de cara al 2027.

¿Quiénes son los jugadores de Chivas que podrían salir en 2027?

  • Brian Gutiérrez: Jesús Hernández compartió, a través de sus redes, que el mediocampista de Chivas estaría atravesando un mal momento personal luego de que uno de sus seres cercanos haya sido víctima de un acto de inseguridad en el país, hecho que haría que el mexicano considere su permanencia en la República.

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  • Diego Campillo: El mismo informador dio a conocer que Diego Campillo tiene un contrato con Chivas que culmina en diciembre de este año. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con Brian, todo haría indicar que el Rebaño Sagrado le ofrecerá un nuevo acuerdo para que se mantenga en la institución.

¿Quién de los dos ha sido más importante en el esquema de Gabriel Milito?

Si bien ambos elementos han sido importantes desde el torneo anterior, la realidad es que, en estos momentos, Diego Campillo es un futbolista fundamental en el esquema de Gabriel Milito no solo por lo que aporta sin el balón, sino por la salida que ofrece desde el primer tercio del campo.

Una situación diferente ocurre con Brian Gutiérrez, jugador que pasó de ser titular absoluto y seleccionado por México para el Mundial 2026 a, hoy en día, ni siquiera ser considerado entre los XI de arranque por el técnico argentino, por lo que su posible salida sería menos dolorosa.

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