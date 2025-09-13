Tiene Chivas 3 regresos para el Clásico Nacional; Chicharito puede ser titular

Las Chivas de Guadalajara llegan al Clásico Nacional contra el América con una mezcla de bajas y buenas noticias. Aunque Alan Mozo quedó fuera por lesión, el técnico Gabriel Milito recupera a tres piezas importantes: Omar Govea, Richard Ledezma y José Castillo, quienes fueron incluidos en la convocatoria.

Además, la gran incógnita para este encuentro será si Javier “Chicharito” Hernández arranca como titular en el Estadio Ciudad de los Deportes, o si Milito mantiene la confianza en Armando González, jugador que ha recibido críticas por su rendimiento.

¡VAYA CALENDARIO DE CHIVAS! 5 partidos bravísimos para Guadalajara | Los Protagonistas

¿Qué jugadores recupera Chivas para enfrentar al América?

El club rojiblanco informó que Govea, Ledezma y Castillo concluyeron satisfactoriamente sus procesos de rehabilitación, por lo que vuelven a estar disponibles en un partido decisivo. Junto a ellos, también estarán todos los seleccionados nacionales: Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Hugo Camberos, Yael Padilla y Santiago Sandoval.

En contraste, las bajas confirmadas por lesión son Daniel Aguirre, Alan Mozo y Alan Pulido, quienes no viajaron a la Ciudad de México.

¿Quiénes integran la convocatoria rojiblanca?

El listado de 22 jugadores incluye a Rangel, Whalley, Tapias, Sepúlveda, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Rubén González y Efraín Álvarez, además de referentes ofensivos como Cade Cowell, Santiago Sandoval y Chicharito Hernández .

Te puede interesar: André Jardine es captado en concierto a horas para el Clásico Nacional

Te puede interesar: América, en la búsqueda de hundir a Milito en el Clásico Nacional

El equipo viajó este viernes en vuelo chárter a Toluca para posteriormente trasladarse a la capital, donde quedará concentrado de cara a un nuevo capítulo del Clásico de México. La expectativa está puesta en si Hernández tendrá la oportunidad de comandar el ataque en el partido más esperado del torneo.

Más allá de lo deportivo, el Clásico Nacional siempre representa un partido de orgullo, tradición y pasión que divide a todo México. La inclusión de jugadores como Chicharito Hernández en la lista no solo alimenta la ilusión de la afición rojiblanca, sino que también añade un ingrediente especial al duelo contra el América. Cada enfrentamiento entre ambos equipos genera expectativas por la intensidad en la cancha, pero también por el ambiente en las tribunas y la rivalidad histórica.