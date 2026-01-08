Las 5 joyas de la cantera de Chivas que pueden explotar en este Clausura 2026

Jugar con puros mexicanos es lo que hace único al Rebaño Sagrado en el fútbol nacional, y para mantener esa esencia, el Guadalajara se nutre constantemente de su gran cantera. De cara al Clausura 2026, el club ha dado salida a elementos de experiencia como Javier 'Chicharito' Hernández, Isaac 'Cone' Brizuela y Alan Mozo, mientras que buscan acomodo a otros como Erick 'Guti' Gutiérrez y Alan Pulido. Esta renovación abre espacios valiosos para las promesas rojiblancas bajo la dirección de Gabriel Milito.

Te puede interesar: OFICIAL: América regresa al Estadio Azteca para el Clausura 2026

Uno de los primeros en alzar la mano ha sido Santiago 'Santi' Sandoval, el mediocampista ofensivo de apenas 18 años. En el torneo pasado, Sandoval participó en 18 de los 19 partidos de Chivas, consolidándose con regularidad y demostrando calidad y visión de juego que ilusionan a la afición.

Mazatlán vs FC Bravos de Juárez EN VIVO: Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Los juveniles de Chivas que piden pista

En la lateral derecha, la salida de Mozo intensifica la competencia entre Miguel Gómez y Richard Ledezma. Gómez, acumuló alrededor de 400 minutos el semestre anterior y busca consolidarse como titular con su solidez defensiva y proyección ofensiva.

Otro nombre que resuena es Samir Inda, el volante de 18 años que debutó como profesional anotando gol en su primer encuentro y dejó huella inmediata. Con la posible partida de Gutiérrez, Inda tendrá mayor protagonismo en el mediocampo, aportando recuperación y llegada al área.

Padilla y Camberos, jovenes con recorrido

Completan este top de joyas dos elementos ya conocidos: Yael Padilla y Hugo Camberos. Aunque los compromisos con la Selección Mexicana Sub-20, incluyendo su participación en el Mundial de la categoría, limitaron su actividad reciente con el primer equipo, este 2026 debe ser el año de su consolidación en la máxima categoría.

De esta forma, Chivas redondea su plantel con talento joven lleno de potencial, siguiendo el ejemplo de Armando 'Hormiga' González, quien con corazón y ADN rojiblanco se convirtió en referente. El Rebaño Sagrado apuesta por su cantera para volver a pelear por el título en el Clausura 2026.

Te puede interesar: OFICIAL: América regresa al Estadio Azteca para el Clausura 2026