Chivas: El culpable del empate vs América que podría ya NO tener MINUTOS en el torneo

Han pasado algunos días desde que se concretó el empate en la cancha del Estadio Banorte y, la realidad, es que el resultado entre América y Chivas sigue dejando estragos importantes en Verde Valle, esto después de que el Guadalajara desperdiciara una clara ventaja en el marcador.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Y es que, después de ir ganando al medio tiempo por 2-0, Chivas no pudo mantener su ventaja y terminó empatando 2-2 con un doblete de Miguel Borja. Ante ello, la afición ha dado a conocer el que sería el principal culpable del resultado obtenido en la Ciudad de México.

¿Quién fue el culpable del empate entre América y Chivas?

En primera instancia, vale decir que los aficionados han criticado fuertemente a Gabriel Milito por el planteamiento que entregó en el segundo tiempo, por lo que su nombre ha sido muy mencionado en redes sociales de la misma forma que ocurre con un jugador que vino de más a menos en el juego.

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🚨✅: #𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Después de que Omar Govea saliera del campo con molestias en el partido contra Pumas, Chivas publicó un video donde muestran al mediocampista trabajando al parejo con el resto de la plantilla.



𝐎𝐌𝐀𝐑 𝐆𝐎𝐕𝐄𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐆𝐀𝐍𝐀𝐑. pic.twitter.com/o5B4SYgwWK — Chivas Galaxy (@ChivasGalaxy) September 16, 2026

Y es que, después de un primer tiempo bastante efectivo, parte de la comunidad rojiblanca considera que Omar Govea bajó mucho su rendimiento en la parte complementaria, por lo que algunos aficionados de Chivas consideran que necesita “comer banca” para recuperar el nivel que mostró en el pasado.

¿Omar Govea dejará de ser titular en Chivas?

Fueron decenas de seguidores los que pidieron a Milito darle oportunidad a otros elementos en el centro del campo de cara al resto del torneo Apertura 2026, por lo que si Gabriel Milito toma la decisión de cambiar su planteamiento inicial, Omar Govea podría ser uno de los sacrificados.

Esta situación también deriva de la necesidad del técnico argentino de recuperar el nivel de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, los cuales pasaron de ser titulares a no contar con minutos en el campo. Por lo pronto, vale decir que Chivas enfrentará al Querétaro este sábado en punto de las 5 de la tarde.