¿Qué equipo es el FAVORITO a ganar el título del Clausura 2026? IA lo revela

La mejor etapa del año, finalmente, ha llegado. Los amantes del futbol en México se dicen listos para disfrutar de la Liguilla del Clausura 2026, por lo que aquí conocerás quién es el candidato número uno para obtener el título de la Liga BBVA MX, según la Inteligencia Artificial.

cruz azul

Esta Liguilla es atípica en relación al resto considerando que solo clasificaron los primeros 8 lugares de la tabla general. Del mismo modo, la fiesta grande del Clausura 2026 no contará con los seleccionados nacionales, mismos que se están preparando para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué equipo es el favorito para ganar el Clausura 2026, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a su candidato número 1 para quedarse con el título de la Liga BBVA MX. De acuerdo con su análisis, el favorito a ganar el Clausura 2026 es nada más y nada menos que Chivas, equipo dirigido por Gabriel Milito.

Te puede interesar: Se retiró a los 41 años, jugó más de 1,000 partidos y casi no tuvo lesiones; así es una leyenda del futbol

Y es que, a pesar de contar con varias bajas por los seleccionados que irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la realidad es que la regularidad que ha mostrado en el campo hace que la IA considere a Chivas como el número 1 a obtener su título número 13 en la historia.

En el segundo lugar, Google Gemini coloca a Toluca como el favorito para obtener el título, mientras que en tercer y cuarto lugar destacan Pachuca y Pumas por las excelentes temporadas que han realizado hasta ahora, dejando más abajo a otras escuadras como América y Cruz Azul.

¿Cuándo inicia la Liguilla del futbol mexicano?

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, esta Liguilla comenzará en fin de semana, al menos, en la primera fase de la postemporada. Así, los cuartos de final de ida iniciarán entre el 2 y el 3 de mayo, mientras que las vueltas están programadas para el 9 y 10 de mayo. Así, la gran final se disputará el domingo 24 de mayo.