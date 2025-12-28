¡OFICIAL! Ganó la Liga MX seis veces y ahora llega a Chivas como refuerzo estelar

Las Chivas anunciaron oficialmente a su nuevo refuerzo con miras al torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil. Se trata de defensora Cristina Ferral, quien llega procedente de Tigres Femenil.

Cristina Ferral, nueva jugadora de Chivas Femenil

A través de sus redes sociales, las Chivas anunciaron la llegada de Cristina Ferral como refuerzo del equipo para el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

Ferral, de 32 años, cuenta con amplia experiencia en la defensiva y ha sido seis veces campeona de la Liga MX Femenil, todas ellas con las Amazonas, incluyendo el más reciente título del Apertura 2025 en donde derrotaron al América.

La oriunda de Tampico, Tamaulipas, también cuenta con bagaje internacional tras haber jugado una temporada en el Olympique de Marsella, además del futbol colegial de los Estados Unidos.

🇫🇷 ¡CRISTINA FERRAL YA ES DE CHIVAS! 🇫🇷



🔥 Multicampeona, Seleccionada Nacional y con experiencia europea 💪⁰

Jerarquía y carácter para la zaga del Rebaño 🔴⚪️ https://t.co/42IWVxVDSq pic.twitter.com/NSDca3bM04 — Chivas Femenil (@ChivasFemenil) December 28, 2025

Con esta incorporación, Chivas busca reforzar su línea defensiva y competir para volver a ganar el título de la Liga MX Femenil que no levantan desde el lejano Clausura 2022.

"Ferral se distingue por ser una central con gran lectura de juego, que se ubica muy bien y que gusta de salir con el balón en los pies, aunque también suele ser muy efectiva en trazos largos para habilitar a compañeras lejanas", señalan las Chivas a través de su página oficial.

