Remontada ÉPICA de las Chivas al final de un partidazo

Este domingo, el Estadio Akron fue testigo de uno de los encuentros más emocionantes de la Jornada 14 de la Liga MX Femenil, donde Chivas logró una remontada épica para vencer 4-3 a Pumas, en un duelo cargado de goles, intensidad y dramatismo hasta el último minuto.

Tigres y Cruz Azul reparten puntos | Resumen Jornada 12 Liga MX 2025

El partido comenzó con dominio universitario. Angelina Hixen abrió el marcador al minuto 32 con un disparo que venció a la arquera Blanca Félix. Antes del descanso, Hixen volvió a aparecer al 45+4, aprovechando un rebote en el área para poner el 0-2 y encaminar lo que parecía una tarde tranquila para las visitantes.

También te puede interesar:



Sin embargo, el segundo tiempo fue una historia completamente distinta. Denise Castro recortó distancias al 66, encendiendo la esperanza rojiblanca. Apenas dos minutos después, al 68, Esbeydi Salazar empató el partido con un remate, desatando la locura en las gradas.

Pumas no bajó los brazos y retomó la ventaja al 74 con un gol de la portuguesa Stephanie Ribeiro, quien definió con clase tras una gran asistencia. Pero Chivas estaba decidida a no rendirse. Al 77, Salazar volvió a aparecer con un disparo que se coló en el ángulo, firmando su doblete y el 3-3.

Cuando todo apuntaba a un empate, Alicia Cervantes se convirtió en heroína al 97, aprovechando una gran jugada para definir con potencia y darle a Chivas una victoria agónica pero merecida.

Con este resultado, Guadalajara se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla llegando a la cuarta posición con 29 unidades, mientras que Pumas, a pesar del gran esfuerzo, se aleja de la zona de clasificación al colocarse en la séptima posición. El regreso de Chivas en el segundo tiempo fue una muestra de carácter, entrega y calidad, consolidando al equipo como uno de los más competitivos del torneo.

