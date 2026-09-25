Chivas: Esta es la importante y polémica decisión que Milito tomaría con Hugo Camberos

Las Chivas del Guadalajara perdieron la oportunidad de sumar una victoria más en el Clásico Nacional luego de perder una ventaja de dos goles para terminar empatando el juego en el Estadio Banorte ante el América, lo cual supuso mucho enojo para Gabriel Milito y su cuerpo técnico.

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Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

De hecho, el estratega argentino fue criticado por un sector de la afición rojiblanca luego del planteamiento y los cambios que hizo a lo largo del encuentro, mismos que incluyeron el regreso de Hugo Camberos cuando el juego estaba empatado a dos tantos tras el doblete de Miguel Borja.

¿Qué decisión tomó Gabriel Milito, DT de Chivas, con Hugo Camberos?

Lo primero a tener en cuenta es que Hugo Camberos fue titular en Chivas durante varios juegos como reemplazo de Bryan González, quien tras su regreso recuperó este puesto mandando al canterano rojiblanco a la banca, esto pese al buen rendimiento que tuvo en el campo.

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🚨[𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆] Gabriel Milito podría darle descanso al Cotorro González para el partido vs Querétaro, Hugo Camberos podría tomar su lugar.



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Bajo este contexto, vale decir que El Cotorro no pudo terminar el Clásico Nacional por una lesión, por lo que se desconoce si el lateral por izquierda estará listo para el juego de este fin de semana o, bien, si Gabriel Milito lo guarda para la parte final del torneo Apertura 2026.

Si esto es lo que al final ocurre, el portal Rebaño Pasión establece que el elegido por Gabriel Milito para reemplazar a González sería precisamente Hugo Camberos, quien dicho sea de paso se ganó su primera convocatoria a la Selección Mexicana Mayor luego de la actuación que ha tenido con Chivas en este torneo.

¿Cuál sería el XI de Chivas para enfrentar a Querétaro y cuándo es el juego?

Whalley sería el arquero titular y estaría acompañado por Ledesma, Aguirre, Campillo, Romo y Hugo Camberos, así como Govea, González, Sandoval y Álvarez para dar paso a Ricardo Marín en la delantera. El juego entre Chivas y Querétaro se llevará a cabo este sábado a las 17:07 horas.

