Chivas ganó, pero Gabriel Milito recibió una pésima noticia: ya tiene su baja más dura

Diego Campillo es baja de Chivas para lo que resta del Apertura 2025, ya que después de la goleada del conjunto rojiblanco 4-1 sobre Atlas , el defensa salió del campo en el “carrito de las desgracias” debido a una lesión de gravedad. Esta es una terrible noticia para Gabriel Milito, pues era un jugador multifuncional, que le servía en diferentes posiciones.

El exjugador de Juárez sufrió una fractura del quinto metatarsiano; es decir, se rompió el dedo pequeño del pie izquierdo, una lesión compleja para los futbolistas y que lo tendrá alejado de las canchas hasta el Clausura 2026. El jugador de 23 años apenas sumaba su primer torneo con el Guadalajara, equipo al que llegó como refuerzo después de romperla con el club fronterizo .

“Entre 6 y 8 semanas se lleva normalmente un futbolista que se rompe el quinto metatarsiano para volver a jugar. Por lo tanto, se acabó el torneo para Diego Campillo y caro triunfo para el Guadalajara al perder a uno de sus baluartes defensivos”, informó David Medrano Félix, periodista de TV Azteca Deportes.

Diego Campillo, la baja más dura para Gabriel Milito

Gabriel Milito tendrá que buscar el sustituto de Diego Campillo ante su baja, aunque luce complicado, ya que en este Apertura 2025 lo ha utilizado en varias posiciones, algo que muy pocos futbolistas dominan. El defensa ha jugado de central por derecha, lateral, volante de contención y zaguero central por izquierda.

Uno de los posibles candidatos a suplir a Campillo para lo que resta del torneo es Gilberto Sepúlveda, quien perdió la titularidad ante el regreso del futbolista de 23 años al conjunto rojiblanco. O bien, el entrenador podría poner los ojos en un juvenil del Tapatío para encarar la parte más importante de la temporada.

El tiempo que tardará en regresar Diego Campillo con Chivas, según especialistas

Diego Campillo podría tardar hasta 12 semanas en regresar a las canchas tras sufrir una fractura del quinto metatarsiano, a fin de que el hueso quede bien soldado y evitar una posible refractura en un futuro, según el portal Doctoralia. No obstante, puede ser un periodo menor, en alrededor 2 meses.