Fue líder y goleador en Chivas, pero pensó en el retiro con 26 años por sus múltiples lesiones

Hace unos años, después de la consagración del último título de Liga BBVA MX que ha sumado hasta ahora, Chivas trajo desde su cantera a un centro delantero que comenzó a destacar por sus goles y sus desmarques, por lo que más pronto que tarde se volvió uno de los consentidos de la afición.

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Este futbolista tuvo la oportunidad de ir a la Selección Mexicana y, después de un breve préstamo por otro club, regresó a Chivas con la intención de recuperar su nivel. Hoy está muy cerca de volver a la máxima categoría; sin embargo, ¿sabías que estuvo muy cerca del retiro a los 26 años?

¿Por qué José Juan Macías, canterano Chivas, pensó en el retiro?

La carrera profesional de José Juan Macías se ha convertido en una de las más difíciles para cualquier jugador mexicano, pues el delantero pasó de destacar en Chivas y el León a, hoy en día, esperar su retorno a las canchas con 27 años luego de la lesión que vivió en Pumas.

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Tristemente para su causa, José Juan Macías ha vivido series y prolongadas lesiones que le han impedido ser recurrente en los equipos que ha estado después de Chivas. De hecho, en más de una ocasión confesó que pensó en el retiro luego de los problemas físicos que le han impedido ser recurrente en el campo.

¿Cuál es la actualidad de José Juan Macías?

Fue en noviembre del año pasado cuando, durante un partido entre Pumas y Cruz Azul, José Juan Macías sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, una ruptura del ligamento colateral medial y una ruptura del menisco medial, mismo que lo alejó de las canchas durante prácticamente un año.

Hoy, distintos reportes aseguran que, con 27 años de edad, José Juan Macías podría volver en la Jornada 17 del torneo Apertura 2026 cuando Pumas enfrente a Rayados, por lo que si todo sale como se espera el canterano de Chivas estaría listo para la Liguilla si es que los del Pedregal clasifican.