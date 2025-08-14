Chivas no levanta cabeza: tuvieron otra derrota y esta vez no fue culpa de Gabriel Milito
El conjunto de Chivas consumó su segunda derrota del Apertura 2025, aunque en esta ocasión no fue culpa de entrenador Gabriel Milito por una gran razón
Chivas perdió 2-1 ante Toluca en la jornada 6 de Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, sentenciando así su segundo descalabro en el presente torneo, pese a tener la mayor posesión del balón durante los primeros minutos. El conjunto rojiblanco se ubica en la octava posición y hasta el momento lleva más victorias que el equipo varonil que es comandado por Gabriel Milito, quien fue criticado por una leyenda de Cruz Azul por una mala jugada .
Las Diablas que aprovecharon la falta de contundencia del Guadalajara para clavarles 2 goles en el Estadio Nemesio Diez. Las goleadoras de Toluca fueron la delantera Cinthya Peraza y la mediocampista Amandine Henry, quienes le dieron la quinta victoria a su club para ubicarse en el tercer lugar, al igual que el conjunto varonil de Chivas, que será transmitido por TV Azteca Deportes .
Chivas no supo reaccionar ante un marcador en contra de 2-0, pese a que descontó al minuto 67 por la vía de Casandra Montero, quien les dio una esperanza a las suyas. Sin embargo, el tiempo se consumó con el silbatazo final de la árbitra para decretar la victoria de las Diablas, que siguen intratables este torneo al sumar 5 triunfos y un solo empate.
¿Quién fue la jugadora estrella en el partido entre Chivas y Toluca?
La mejor jugadora en el partido entre Chivas y Toluca de la Liga BBVA MX Femenil fue Amandine Henry, pues la plataforma Sofascore le dio una calificación de 7.8 gracias a que fue la autora del primer gol. La francesa disputó los 90 minutos y tuvo un 79 por ciento de pases precisos.
Las posiciones de Chivas y Toluca tras el partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX Femenil
Chivas se ubica en la octava posición tras la derrota ante Toluca, pues en 6 jornadas suman 3 victorias, un empate y 2 derrotas. Mientras que las Diablas son uno de los mejores equipos del Apertura 2025 al estar en el Top-3 de la Tabla General con 16 puntos, producto de 5 partidos ganados, una igualada y hasta el momento ningún descalabro.