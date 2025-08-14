Chivas no levanta cabeza: tuvieron otra derrota y esta vez no fue culpa de Gabriel Milito

Chivas perdió 2-1 ante Toluca en la jornada 6 de Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, sentenciando así su segundo descalabro en el presente torneo, pese a tener la mayor posesión del balón durante los primeros minutos. El conjunto rojiblanco se ubica en la octava posición y hasta el momento lleva más victorias que el equipo varonil que es comandado por Gabriel Milito, quien fue criticado por una leyenda de Cruz Azul por una mala jugada .

Las Diablas que aprovecharon la falta de contundencia del Guadalajara para clavarles 2 goles en el Estadio Nemesio Diez. Las goleadoras de Toluca fueron la delantera Cinthya Peraza y la mediocampista Amandine Henry, quienes le dieron la quinta victoria a su club para ubicarse en el tercer lugar, al igual que el conjunto varonil de Chivas, que será transmitido por TV Azteca Deportes .

@chivasfemenil Chivas Femenil consumó su segunda derrota ante Toluca y no, esta vez no fue culpa de Gabriel Milito

Chivas no supo reaccionar ante un marcador en contra de 2-0, pese a que descontó al minuto 67 por la vía de Casandra Montero, quien les dio una esperanza a las suyas. Sin embargo, el tiempo se consumó con el silbatazo final de la árbitra para decretar la victoria de las Diablas, que siguen intratables este torneo al sumar 5 triunfos y un solo empate.

¿Quién fue la jugadora estrella en el partido entre Chivas y Toluca?

La mejor jugadora en el partido entre Chivas y Toluca de la Liga BBVA MX Femenil fue Amandine Henry, pues la plataforma Sofascore le dio una calificación de 7.8 gracias a que fue la autora del primer gol. La francesa disputó los 90 minutos y tuvo un 79 por ciento de pases precisos.

Las posiciones de Chivas y Toluca tras el partido de la jornada 6 de la Liga BBVA MX Femenil

Chivas se ubica en la octava posición tras la derrota ante Toluca, pues en 6 jornadas suman 3 victorias, un empate y 2 derrotas. Mientras que las Diablas son uno de los mejores equipos del Apertura 2025 al estar en el Top-3 de la Tabla General con 16 puntos, producto de 5 partidos ganados, una igualada y hasta el momento ningún descalabro.