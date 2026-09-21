Brilló con la Selección, pero Milito le daría un nuevo rol a Hugo Camberos que le impediría destacar en Chivas

Las Chivas del Guadalajara llegan a este parón de Fecha FIFA como uno de los mejores equipos de la temporada y como un serio candidato a ganar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX para, así, sumar su campeonato número 13 en la historia después de casi una década de espera.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Una de las razones por las que el Guadalajara está en un excelente estado de forma deriva del nivel de sus futbolistas y Hugo Camberos es un ejemplo de lo anterior; sin embargo, todo parece indicar que el juvenil y canterano rojiblanco podría tener un nuevo rol en Chivas a partir de ahora.

¿Qué nuevo rol tendría Hugo Camberos en Chivas?

Lo primero a tener en cuenta es que Hugo Camberos recibió muchos minutos en el último mes como carrilero por izquierda, posición que no es la natural para él pero en la que, sin embargo, demostró cualidades interesantes al ataque que maravillaron a más de un chivahermano.

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🔥 Hugo Camberos rocking the #WorldSeries Champs’ jersey 🔵



What position would Hugo play if he was a @Dodgers player? 👀 pic.twitter.com/SXG53m8csM — CHIVAS (@ChivasEN_) November 4, 2025

Sin embargo, esta situación podría cambiar una vez retorne la Liga BBVA MX luego de que Bryan González, titular por aquella banda de Chivas, haya tenido minutos en los últimos dos juegos del Rebaño Sagrado ante Pumas y frente al América, en el auténtico Clásico Nacional del balompié azteca.

Ante tal hecho, Gabriel Milito se decantaría por el jugador que ha sido titular prácticamente desde su llegada a Chivas, por lo que Hugo Camberos volvería al banco de suplentes esperando una nueva oportunidad ya sea en esa posición o, bien, en una zona más adelantada del campo.

¿Cuáles son los números de Hugo Camberos en Chivas?

Un punto a destacar es que, desde su llegada al primer equipo, Hugo Camberos no ha dejado de destacar como un elemento que busca constantemente el uno a uno, lo cual ha hecho que, hasta este momento, registre tres anotaciones y dos pases a gol en 41 juegos disputados.