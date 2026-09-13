Canterano de Chivas da lección a los más veteranos; esto dijo tras presión por el título

Chivas está en uno de los mejores momentos que ha vivido en los últimos años gracias a la llegada de Gabriel Milito, entrenador argentino que ha sabido potenciar a los juveniles de cantera y que les ha brindado los minutos necesarios para sobresalir en el terreno de juego.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Uno de ellos es Santiago Sandoval, quien recientemente estuvo con la Selección Mexicana con límite de edad, se ha establecido como un elemento importante en Chivas y, por tal motivo, lanzó unas declaraciones que no fueron del agrado de los más veteranos en el plantel.

¿Qué dijo Sandoval que no cayó bien en los más veteranos de Chivas?

Después de prácticamente diez años del último título de la mano de Matías Almeyda, en Chivas saben que la urgencia del título es clara. Esto fue lo que de cierta forma mencionó el propio Santiago Sandoval, quien se ha convertido en uno de los canteranos con más proyección en la actualidad.

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Santiago Sandoval quedó impresionado por el apoyo de todos los Chivahermanos en USA 🤩🤍❤️🇲🇽 #LeaguesCup2026 pic.twitter.com/jzDpngnidS — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 13, 2026

“Siempre compites por campeonatos, todo lo tienes que ganar. Nosotros, a donde sea que vayamos, hay mucha gente. Donde nos paremos ves cómo nos tratan. Donde sea te conocen porque hay chivistas en todo el mundo”, dijo Sandoval en declaraciones recogidas por Marca.

Cabe mencionar que, en el pasado, distintos jugadores veteranos de Chivas como Luis Romo y Ángel Sepúlveda han sido criticados por la afición gracias a las declaraciones concedidas a los medios, mismas que no han sido del todo creídas por una parte de la fanaticada rojiblanca.

¿Cuántos goles tiene Santiago Sandoval en el primer equipo de Chivas?

Santiago Sandoval ascendió al primer equipo de Chivas en julio del año pasado, por lo que está cumpliendo poco más de un año en la institución rojiblanca. En esta cantidad de tiempo, el mediocampista ofensivo azteca registra ocho anotaciones y un pase a gol en 39 duelos disputados.